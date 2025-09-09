Увидела то, что не следовало: в Турции родственники убили восьмилетнюю девочку

В Турции родственники убили восьмилетнюю девочку из-за семейной тайны

Восьмилетняя Нарин Гюран пропала в Турции после занятия по изучению Корана. Спустя 19 дней поисковики обнаружили ее тело в мешке, спрятанном под камнями около ручья, сообщает People.

Следствие установило, что девочка умерла от удушья, а убийство произошло в ее же доме.

Главные обвиняемые — мать Нарин Юксель Гюран, ее брат Энес и дядя Салим. По свидетельствам соседей, девочка была убита потому, что «стала свидетелем того, чего ей не следовало видеть» между собственной матерью и дядей.

Сейчас они отбывают пожизненное заключение. Местный суд признал их виновными в умышленном убийстве и сокрытии улик. Ответственность несет также сосед Невзат Бахтияр — он был приговорен к четырем годам и шести месяцам за помощь в сокрытии улик. Дело вызвало широкий общественный резонанс в Турции, акции протеста прошли в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru писал, что медсестра в Аргентине получила пожизненный срок за убийства новорожденных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.