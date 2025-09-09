Пенсионер из Подмосковья выиграл в лотерею 33 миллиона рублей

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Счастливый билет он купил по совету кассира.

Пенсионер из Подмосковья выиграл в лотерею 33 млн рублей благодаря совету кассир

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Житель Подмосковья Анатолий выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Суперприз в 100 миллионов рублей разделили трое участников, и Анатолий стал одним из счастливчиков. Пенсионер отметил, что редко принимает участие в лотереях и купил билеты во время похода в супермаркет. Именно кассир посоветовала ему приобрести три билета, и один из них оказался выигрышным.

«Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», — пошутил Анатолий.

Он добавил, что верит в удачу, и вспомнил, что еще в советское время ему повезло выиграть 300 рублей — тогда это была значительная сумма.

Мужчина планирует большую часть выигрыша потратить на завершение строительства дачи на Черном море. Также он хочет финансово помочь своим детям. Его сын также строит дом в Московской области, а дочь мечтает о собственном автомобиле.

