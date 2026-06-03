Певец Шура купил квартиру ради собаки

Певец Шура признался, что купил квартиру ради собаки. Действительно ли артист решил заняться разведением щенков? Что за необычный подарок он получил от Филиппа Киркорова? Почему в свой день рождения Шура всегда выключает телефон? И кому он отдает надоевшие наряды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я еще не понимаю… У меня еще эти баулы стоят. Я еще не понимаю, где мне лечь, где мне сесть», — признается Шура.

Главный хулиган российского шоу-бизнеса 1990-х разменял шестой десяток. Вот только вместо праздничного завтрака в свой день рождения Шура отправился на помойку.

«22 мешка, вот такие большие. Везли, как дураки, на тележке. Катя говорит, Катя моя домработница, нет, помощница по дому. Говорит: «Что, на тележке повезем?» — делится певец.

Артист объясняет: когда в гардеробе заканчивается место, приходится расхламляться. Лишнее отправляется нуждающимся. По словам Шуры, его модные наряды — настоящий хит среди местных бездомных. В этот раз он принес свою обувь.

«Они, конечно, ждут, что будут дальше вещи. И мы сегодня с удовольствием раздали, замечательно. Мне нравится, когда они звонят друг другу: „Так, 43-й размер, кому надо — бегом. 43-й размер“», — рассказывает Шура.

«Я считаю, что если вещь в хорошем состоянии, то ни в коем случае не нужно утилизировать… Нужно, чтобы у нее была вторая жизнь», — отмечает актриса Анна Ещенко.

В день рождения певец выбросил больше обычного. Дело в том, что перед важной датой он сделал себе подарок — купил квартиру побольше. И в новое жилище решил въехать максимально свободным от старых вещей.

«Идея расхламлять пространство — она отличная, это надо обязательно делать. Я прям собирала огромные мешки и отдавала в хорошие руки», — говорит певица Маша Зайцева.

Шура делится: на расширение его вдохновила собака — чихуахуа по кличке Муха. Хозяин решил, что ей стало тесновато в старой квартире. И, недолго думая, приобрел еще одну, буквально в нескольких домах от предыдущей, чтобы его любимице не пришлось привыкать к новому району.

«Эта квартира куплена только ради нее. Я бы так и жил своей маленькой, уютной. Есть горшок, есть постель, есть кухня, все. Мне ничего больше не надо было. Но пришлось купить квартиру побольше, чтобы собака бегала где-то, куда-то прибегала, меня радовала, туда-сюда, чтоб носилась где-то», — объясняет певец.

Носиться по комнатам Муха должна не одна. Шура заявил, что планирует заняться разведением щенков.

«Сейчас я ищу ей любовника, да, и она будет рожать. Кстати, кому нужны котята, собачата, давайте в очередь становитесь», — говорит исполнитель.

Артист уверен: спрос на потомство будет огромный. Мало того, что Муха из семьи звезды, так еще и древней породы.

«О ней очень много написано. Фрески фараона держали эту собаку. Это лучшая порода в мире. Рекомендую всем, кто детей заводит, лучшая порода для дома — это чихуахуа», — подчеркивает звезда.

В жизни певца эти собаки играют особую роль. Когда Шура лечился от рака, случайно попал на прием к экстрасенсу. И та сказала: он поправится, если возьмет щенка. Так в жизни исполнителя появилась первая чихуахуа.

«Она говорит: „Саша, тебе не снится корова?“ А я говорю: „Мне корова что-то снится, корова в рыжих пятнах“. Она говорит: „Эта корова, это ты заведешь белую собаку в рыжих пятнах. И она тебе поможет немножечко отойти от твоих этих всех“. Это такой был лайфхак, как молодежь говорит», — вспоминает Шура.

Матильда прожила у артиста целых 18 лет. А когда ее не стало, он завел Муху. Певец признается: собака стала для него настоящим членом семьи. В каком-то смысле заменила ребенка, а также друзей.

За годы в шоу-бизнесе артист так устал от общения с людьми, что теперь гораздо комфортнее ощущает себя в компании животных. Даже в свой день рождения не захотел разговаривать ни с поклонниками, ни с коллегами.

«Я предпочитаю телефон выкинуть. Сегодня мы отключили мой телефон. Это каждый мой день рождения», — уточняет певец.

Но при этом подарки Шура принимает с удовольствием. Исполнитель похвастался необычным презентом, который получил от Филиппа Киркорова.

«Он говорит: „Было 12 стульев на каком-то аукционе“. И у меня сейчас приехали сегодня утром, „Газель“ приехала. И мне стучат, звонят, говорят… А теперь я думаю, где мне их расставить?» — делится Шура.

Артист говорит: в старой квартире гарнитур точно бы не поместился. А в новых апартаментах места достаточно. Так что Шура и его любимица Муха теперь будут сидеть на роскошных стульях и вспоминать добрым словом короля российской эстрады.