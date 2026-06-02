«Танцор диско» спустя 40 лет: как изменились актеры культового индийского фильма

В 1984 году Советский Союз буквально сошел с ума по «Танцору диско». Индийский хит с ослепительными танцами, блестящими костюмами и хриплым голосом Джимми ворвался на экраны и мгновенно стал символом целой эпохи. Песни из фильма звучали во дворах и на дискотеках, а самому Митхуну Чакраборти поклонялись миллионы зрителей.

Прошло больше 40 лет. Мир изменился, Болливуд стал совсем другим, а судьбы актеров культовой картины сложились по-разному. Кто сумел сохранить славу и остаться живой легендой, а кто навсегда исчез из света софитов — в материале 5-tv.ru.

Гоуранга (Митхун) Чакраборти — Анил / Джимми

Кадр из к/ф «Танцор диско», реж. Баббар Субхаш, 1982 г.; Prodip Guha/Contributor/Getty Images

Для миллионов советских зрителей имя Митхуна Чакраборти навсегда осталось связанным с его ролью в «Танцоре диско». Этот образ, полный драйва и экспрессии, принес актеру всесоюзную славу.

Успех ленты открыл перед актером двери в большой кинематограф. За свою карьеру он снялся более чем в 300 картинах, преимущественно на языках хинди и бенгали. Среди наиболее известных его работ — ленты «Танцуй, танцуй!», «Враг» и «Коммандос». Там он проявил себя как актер широкого диапазона, с одинаковым успехом воплощая как героические, так и отрицательные образы.

В 1990-е годы Чакраборти оставался одним из самых популярных и востребованных актеров индийского кино. В 1999 году его имя было внесено в индийскую «Книгу рекордов Лимка»: с его участием вышло наибольшее количество фильмов за один календарный год. Рекорд был установлен в 1989 году, когда на экраны вышли 19 картин с участием актера.

В 2014 году Чакраборти стал членом верхней палаты парламента Индии — Раджья Сабха. Однако уже в 2016 году он сложил полномочия по состоянию здоровья и вернулся к работе в кино.

Параллельно актер попробовал себя в качестве судьи популярных танцевальных телешоу, в том числе «Танцуй, Индия, танцуй!» и «Танцуй, Бенгалия, танцуй!».

В 2024 году его многолетний вклад в индийскую киноиндустрию был отмечен на самом высоком уровне. Чакраборти стал лауреатом Премии имени Дадасахеба Фальке — высшей государственной награды в области кинематографа Индии.

Помимо актерской карьеры, Чакраборти участвовал в различных социальных и благотворительных инициативах, а также поддерживал проекты, направленные на развитие молодежи и популяризацию культуры.

Личная жизнь Чакраборти была не менее насыщенной, чем его кинокарьера. Он был женат дважды.

Первый брак с моделью Хеленой Льок продлился всего несколько месяцев. Второй раз актер женился на актрисе Йогите Бали, которая родила ему троих сыновей — Махакшая (Мимоха), Ушмея и Намаши.

Позже супруги удочерили девочку по имени Дишани. История ее появления в семье Чакраборти получила широкую известность в индийских СМИ и неоднократно становилась предметом публикаций в прессе.

Однако семья пережила и непростые времена. В индийских СМИ на протяжении многих лет обсуждались сообщения о романтических отношениях Чакраборти с актрисой Шридеви. Эти слухи стали серьезным испытанием для его брака, однако супругам удалось сохранить семью.

Сегодня Митхун Чакраборти продолжает сниматься в кино, участвует в телевизионных проектах и остается одной из самых узнаваемых фигур индийского кинематографа. Особое место в его жизни по-прежнему занимает семья, с которой его связывают многолетние и крепкие отношения.

Ким Яшпал — Рита Оберой

Кадр из к/ф «Танцор диско», реж. Баббар Субхаш, 1982 г.; Facebook*/kim.yashpal

Рита Оберой — героиня, покорившая миллионы зрителей не меньше, чем сам Джимми. Сыгравшая ее актриса Ким Яшпал после выхода «Танцора диско» могла стать одной из самых ярких звезд Болливуда, однако ее творческий путь сложился иначе.

До того как попасть в кино, Ким Яшпал была известна в мире моды. Она работала моделью, снималась для индийских журналов и привлекала внимание своей эффектной внешностью и харизмой.

В конце 1970-х годов Ким начала сниматься в кино. В этот период она состояла в отношениях с актером Денни Дензонгпой, одним из заметных артистов Болливуда того времени.

Настоящий звездный час для актрисы настал в 1982 году, когда она получила роль Риты Оберой в фильме «Танцор диско».

Ее героиня проходит заметную трансформацию: от избалованной девушки из богатой семьи, которая поначалу относится к Джимми свысока, до его преданной возлюбленной и союзницы.

В финале Рита помогает герою Митхуна Чакраборти оправиться после тяжелых испытаний и поддерживает его на пути к возвращению на сцену.

Эта сюжетная линия вызвала симпатию зрителей, а образ Риты Оберой стал одним из самых запоминающихся в картине.

Казалось, после такого успеха Ким Яшпал ждет блестящее будущее. Однако закрепить успех ей не удалось.

В последующие годы актриса продолжала сниматься, но все чаще ей доставались роли второго плана и эпизодические появления. За свою карьеру она сыграла примерно в двух десятках фильмов после выхода «Танцора диско».

Последний раз Ким появилась на экране в 1993 году в фильме «Чандра Мукхи». После этого она фактически завершила актерскую карьеру и исчезла из публичного пространства.

Причины ее ухода из кино остаются неизвестными. Сама актриса практически не давала интервью и редко рассказывала о своей личной жизни.

Сегодня о Ким Яшпал известно немного. По данным индийских СМИ, она ведет непубличный образ жизни, избегает внимания прессы и нечасто появляется на общественных мероприятиях.

Несмотря на это, интерес к актрисе сохраняется среди поклонников индийского кино. В начале 2020-х годов в социальных сетях появлялись фотографии Ким Яшпал с поклонниками из России, что стало редким подтверждением того, что исполнительницу роли Риты Оберой по-прежнему помнят спустя десятилетия после выхода легендарного фильма.

Калпана Айер — Никки Браун

Кадр из к/ф «Танцор диско», реж. Баббар Субхаш, 1982 г.; Facebook*/kalpanaiyer

Имя Калпаны Айер вряд ли хорошо знакомо широкой публике за пределами Индии, однако для поклонников Болливуда 1980–1990-х годов эта актриса и танцовщица была одной из самых узнаваемых фигур своего времени. Она запомнилась зрителям благодаря ярким танцевальным номерам в культовых фильмах, включая «Танцор диско» и «Армаан».

За свою карьеру Калпана Айер снялась более чем в 100 фильмах. Среди наиболее заметных ее работ — картины «Сатте Пе Сатта», «Анджаам», «Раджа Хиндустани» и «Хум Саат Саат Хайн».

Кроме кино, она участвовала в различных сценических и телевизионных проектах, оставаясь заметной фигурой индийской индустрии развлечений.

Особенно зрители полюбили ее выступление под песню «Рамба Хо» из фильма «Армаан», которое до сих пор считается одним из самых запоминающихся танцевальных номеров в истории Болливуда.

В определенный момент Калпана Айер решила оставить актерскую деятельность. В одном из интервью она объясняла, что причиной стали изменения в киноиндустрии, которые оказались ей не близки.

По словам актрисы, со временем в Болливуде изменилась система работы: появились кастинг-агенты, менеджеры и другие посредники, тогда как раньше многие вопросы она решала самостоятельно или при поддержке семьи.

После завершения кинокарьеры Калпана Айер нашла себя в совершенно другой сфере. Она занялась ресторанным бизнесом. По данным индийских СМИ, некоторое время актриса жила и работала в Дубае.

В интервью Айер также признавалась, что порой сожалела о том, что не создала собственную семью и не стала матерью. Тем не менее она неоднократно подчеркивала важность родственных связей и теплых отношений с близкими.

Еще до начала актерской карьеры, в 1978 году, Калпана Айер заняла второе место на конкурсе «Мисс Индия». После этого она представляла страну на международном конкурсе «Мисс мира — 1978», где вошла в число полуфиналисток. Эти достижения открыли ей дорогу в мир кино и шоу-бизнеса.

Хотя сегодня Калпана Айер редко появляется в публичном пространстве, поклонники индийского кино по-прежнему помнят ее как одну из самых ярких танцевальных звезд Болливуда 1980-х годов.

Ом Пури — Дэвид Браун

Кадр из к/ф «Танцор диско», реж. Баббар Субхаш, 1982 г.; www.globallookpress.com/Dennis Van Tine

Для миллионов советских зрителей Ом Пури навсегда остался импресарио Дэвидом Брауном из культового «Танцора диско». Однако за этой ролью скрывалась выдающаяся карьера актера, сумевшего завоевать не только Болливуд, но и западный кинематограф, получившего международное признание и ставшего одним из самых узнаваемых индийских актеров своего поколения.

После выхода фильма Пури активно продолжил карьеру. Всего за свою жизнь он появился более чем в 250 фильмах и сериалах. Его амплуа было чрезвычайно широким: он одинаково убедительно смотрелся в индийских драмах, британских социальных фильмах и голливудских проектах.

Уже в 1982 году актер снялся в легендарном фильме «Ганди», который получил восемь премий «Оскар». В 1992 году вышла драма «Город удовольствий», где Пури сыграл одну из ключевых ролей.

В 1994 году он появился на одной площадке с Джеком Николсоном и Мишель Пфайффер в мистическом триллере «Волк». Широкое международное признание ему принес фильм «Восток есть Восток», ставший одной из самых известных его работ на Западе.

Позже Пури снимался у режиссера Майка Николса в «Войне Чарли Уилсона» с Томом Хэнксом, а также появился в романтической комедии «Пряности и страсти». Помимо кино, актер был активно задействован в театре и на телевидении.

Ом Пури окончил Национальную школу драмы в Индии и впоследствии оставался одной из ключевых фигур индийского актерского сообщества, однако ее руководителем не являлся. Британские зрители также запомнили его по роли мистера де Соузы в телесериале «Драгоценность в короне».

Вклад Ома Пури в искусство был отмечен на высоком уровне. Он стал лауреатом одной из высших гражданских наград Индии — Падма Шри (1990).

Личная жизнь актера складывалась непросто. Первый брак с режиссером и сценаристом Симой Капур оказался недолгим. Позже он женился на журналистке Нандите Пури, в этом браке родился сын Ишаан.

В 2009 году семейная история стала публичной после выхода автобиографии Нандиты Пури «Маловероятный герой: история Ома Пури», в которой были описаны детали их совместной жизни, что вызвало конфликт между супругами.

В 2013 году Нандита Пури обратилась в полицию с обвинениями в домашнем насилии. Ситуация получила широкий резонанс в индийских СМИ и привела к окончательному разрыву отношений.

Ом Пури скончался 6 января 2017 года в своей резиденции в пригороде Мумбаи в возрасте 66 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Гита Сиддхарт — Радха

Кадр из к/ф «Танцор диско», реж. Баббар Субхаш, 1982 г.; Facebook*/Timeless Indian Melodies

Для миллионов советских зрителей Гита Сиддхарт навсегда осталась матерью главного героя в «Танцоре диско». Ее героиня стала одним из самых эмоциональных образов фильма и символом материнской любви и самопожертвования — женщина готова на все ради защиты сына и его будущего.

Эта роль принесла актрисе широкую известность, хотя ее кинокарьера в целом была сравнительно недолгой.

К моменту съемок Гита Сиддхарт уже была состоявшейся актрисой. Ранее она сыграла в фильме «Гарман Хава» (1973), который получил Национальную кинопремию Индии и стал одной из значимых работ в истории индийского кино.

Однако, в отличие от многих коллег, она не стремилась к большому количеству ролей. За карьеру Гита Сиддхарт снялась примерно в нескольких десятках фильмов — для индийской киноиндустрии это относительно скромный объем.

Среди ее заметных работ — «Месть и закон» и другие проекты, где она появлялась в характерных ролях второго плана.

Позже актриса отошла от активной работы в кино и сосредоточилась на общественной деятельности и благотворительности, участвуя в социальных инициативах и помогая нуждающимся.

Гита Сиддхарт была замужем за Сиддхартом Каком — режиссером документального кино и телеведущим. В этом браке родился сын.

Актриса ушла из жизни в 2019 году в возрасте 69 лет.

Боб Кристо — международный убийца Кханга

Кадр из к/ф «Танцор диско», реж. Баббар Субхаш, 1982 г.; mubi.com

В фильме «Танцор диско» среди ярких персонажей особенно запомнился безжалостный наемник Кханг — иностранный злодей, нанятый антагонистом Обероем для борьбы с главным героем Джимми.

Эту роль исполнил Боб Кристо — один из немногих иностранных актеров в картине, австралиец европейского происхождения. Его путь в индийское кино стал одним из самых необычных в истории Болливуда.

Боб Кристо (настоящее имя — Роберт Джон Кристо) родился в 1938 году в Сиднее. По профессии он был инженером-строителем.

В Индию (в Бомбей, ныне Мумбаи — Прим. ред.) он приехал по работе и ожидал разрешения на трудоустройство. По одной из версий, именно в этот период он познакомился с актрисой Парвин Баби, которая помогла ему войти в киноиндустрию, представив его режиссерам.

Дебют Кристо состоялся в 1980 году в боевике «Абдулла», который получил заметную популярность. После этого он решил оставить инженерную профессию и сосредоточился на актерской карьере.

Экзотическая для индийского кино внешность Кристо — лысина и крепкое телосложение — определила его амплуа. Он часто играл иностранных злодеев: наемников, бандитов и агентов.

В «Танцоре диско» его образ Кханга стал одним из запоминающихся экранных антагонистов.

Всего за карьеру Боб Кристо снялся более чем в 200 фильмах на языках хинди, тамили, телугу и каннада. Среди его известных работ — «Мистер Индия», «Кровавый камень» и другие проекты индийского кино.

Он часто самостоятельно выполнял трюки: участвовал в постановочных драках, сценах с оружием и конных эпизодах.

В начале 2000-х годов актер переехал в Бангалор, оставил кино и занялся практикой йоги. 20 марта 2011 года он скончался от сердечного приступа в возрасте 73 лет.

Несмотря на экранное амплуа, в жизни Боб Кристо был известен как добрый и отзывчивый человек. Коллеги вспоминали случаи, когда он помогал поклонникам и вел себя крайне человечно даже вне съемочной площадки.

Раджеш Кханна — дядя Раджу

Кадр из к/ф «Танцор диско», реж. Баббар Субхаш, 1982 г.; Mail Today/Contributor/Getty Images

Настоящее имя Раджеша Кханны — Джатин Кханна. Он родился 29 декабря 1942 года в Амритсаре (Пенджаб). В детстве он был усыновлен родственниками — Чуннилалом Кханной и его женой Лилавати, поэтому вырос в другой семье.

Учился в старшей школе Святого Себастьяна в Бомбее, затем продолжил образование в колледже в Пуне и Мумбаи. Уже в школьные годы он увлекся театром.

Карьера Кханны началась с победы в конкурсе United Producers’ Talent Contest (1965), где он был выбран среди тысяч участников и получил возможность начать карьеру в кино.

Его дебют состоялся в 1966 году в фильме «Aakhri Khat» («Последнее письмо») режиссера Четана Ананда. Однако настоящий прорыв произошел в 1969 году с выходом фильма «Aradhana» («Преданность»), который принес ему огромную популярность и статус суперзвезды.

В период с 1969 по 1972 год Кханна стал главной звездой индийского кино — почти все фильмы с его участием становились кассовыми хитами. Среди наиболее известных работ этого периода — «Anand» («Ананд») и «Haathi Mere Saathi» («Мои друзья — слоны»), один из самых успешных фильмов своего времени.

В 2013 году он был посмертно награжден орденом Падма Бхушан — одной из высших гражданских наград Индии.

В конце 1970-х годов популярность Кханны снизилась из-за смены тенденций в Болливуде и появления нового экранного героя — «сердитого молодого человека» в исполнении Амитабха Баччана.

Позднее он продолжил карьеру, перейдя к возрастным и характерным ролям. В 1980-х годах снимался в различных проектах, а в конце 1990-х периодически возвращался на экран в ролях отцов.

В 1992 году он стал депутатом парламента от Нью-Дели, представляя Индийский национальный конгресс. Его политическая карьера продолжалась до 1996 года.

В марте 1973 года Кханна женился на актрисе Димпл Кападии, известной по фильму «Бобби». В браке родились две дочери — Твинкл и Ринкл, которые позже также стали актрисами.

Супруги расстались в 1984 году, но официально не оформляли развод и сохраняли отношения до конца жизни Кханны.

Актриса Твинкл Кханна позже вышла замуж за актера Акшая Кумара.

В апреле 2012 года у Раджеша Кханны ухудшилось здоровье. Он скончался 18 июля 2012 года в Мумбаи в возрасте 69 лет.

