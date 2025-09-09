Заседание Совета при президенте РФ по делам казачества прошло в Калининграде

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

На нем обсудили работу обществ с детьми и международное сотрудничество.

Заседание Совета при президенте РФ по делам казачества прошло в Калининграде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Заседание президиума Совета при президенте РФ по делам казачества прошло в Калининграде под председательством помощника президента России Дмитрия Миронова.

В ходе встречи на обсуждение вынесли вопросы о работе казачьих обществ с подрастающим поколением, участии российского казачества в специальной военной операции (СВО), развитии международного сотрудничества с потомками казаков, проживающих за рубежом.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов доложил об участии российского казаков в СВО и мерах по его консолидации. Также руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров рассказал о совершенствовании работы с молодежью.

С аспектами работы с потомками казаков, находящихся за пределами РФ, членов президиума ознакомил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Помимо этого, в заседании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, заместитель руководителя аппарата Правительства страны Денис Молчанов, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что аграрии собрали уже почти 105 миллионов тонн зерна. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

