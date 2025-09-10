Цвет не проблема: чем полезны черные лисички

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 20 0

Оттенок гриба — не признак ядовитости.

Низкокалорийны и витаминизированы: чем еще полезны черные лисички

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Ромашкина: черные лисички укрепляют организм и улучшают зрение

Грибы под названием черные лисички низкокалорийны и содержат много полезных для организма витаминов, об этом URA.RU рассказала диетолог Ольга Ромашина.

По словам эксперта, черные лисички богаты витаминами группы B, железом и бета-кератином, который способствует укреплению организма и улучшению зрения.

«Грибы приятны на вкус, поэтому с ними можно готовить множество разных блюд. Не нужно бояться черного цвета гриба, так как это не признак ядовитости, а нормальная пигментация», — добавила диетолог.

Однако в сыром виде употреблять грибы не стоит, лучше провести термическую обработку гриба и употреблять в пищу с мясом или дичью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как не ошибиться при сборе опят.

Съедобные опята характеризуются медовой, желто-коричневой или бурой шляпкой, которая часто покрыта мелкими чешуйками и имеет диаметр от двух до десяти сантиметров. Ножка у них цилиндрическая, с утолщением у основания и кольцом ближе к шляпке. Цвет ножки светло-коричневый или желтоватый, при этом нижняя часть темнее верхней. Ложные опята, напротив, обладают запахом земли, сырости или затхлости, а пластинки под шляпкой у них серого или зеленого цвета.

