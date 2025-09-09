«Осязашка» в деле: Путину рассказали о новой разработке научно-технологического университета «Сириус»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Технология получит широкое распространение в медицине.

Фото, видео: © РИА Новости/ Дмитрий Феоктистов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путину рассказали о новой разработке университета «Сириус»

Новая разработка под названием «осязашка» может передавать тактильные ощущения от виртуального изображения сразу на рецепторы пользователя. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказали в лабораторном комплексе научно-технологического университета «Сириус».

«Фактически он разрабатывает алгоритмы и устройства, которые позволяют передавать тактильное ощущение от изображения на экране на рецепторы», — объяснил научный сотрудник.

Ученый уточнил, что человек получит возможность, глядя на экран телефона с изображением, например, кошки, ощутить ее шерсть.

Основная сфера, в которой рассчитывают применить эту технологию — медицина. Особенно актуальна «осязашка» будет при проведении дистанционных хирургических операций. Хирург сможет «чувствовать» органы и сосуды пациента, находясь на расстоянии.

Другое эффективное применение «осязашки» — восстановление тактильной чувствительности у людей с протезами. Технология сможет обеспечить полноценное ощущение прикосновений, стимулируя нервные окончания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на форуме «Москва 2030» обсудят будущее профессии экскурсовода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

20:44
Цена срыва: жительницу Удмуртии обвиняют в интернет-терроризме из-за комментария
20:40
Даже не пытаются тушить: в Непале полыхает дворец комплекса Сингха Дурбар
20:26
Автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун представил новую книгу
20:20
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?
20:08
«Осязашка» в деле: Путину рассказали о новой разработке научно-технологического университета «Сириус»
20:00
Военный блогер Алехин собирался купить склады в Курске по заниженной стоимости

Сейчас читают

Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
В Ейске из-за пожара в зоопарке погибли 28 крокодилов и одна черепаха
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025