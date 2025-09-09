«Баснословные гонорары»: раскрыта личность самого богатого артиста в России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Проведение частных концертов становится все более востребованным способом заработка для звезд.

+«Баснословные гонорары»: раскрыта личность самого богатого артиста в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину самой высокооплачиваемой певицей в РФ

Артисты получают многомиллионные гонорары за частные выступления, которые проходят на закрытых мероприятиях и корпоративах. Такие концерты обходятся организаторам в миллионы рублей. Об этом продюсер Павел Рудченко рассказал «Абзацу».

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы в два-три раза», — сказал он.

Самой высокооплачиваемой певицей на сегодняшний день Рудченко назвал Полину Гагарину. В качестве аргумента он вспомнил ее мероприятие на Сахалине, гонорар за которое, по его данным, составил 23 миллиона рублей.

В России проведение частных концертов и корпоративов становится все более востребованным способом для артистов заработать, учитывая высокие гонорары и эксклюзивный формат. Это важный сегмент музыкального рынка, который продолжит расти.

В марте Полина Гагарина отпраздновала свой день рождения в одном из ресторанов Москвы. В числе приглашенных был и ее бывший муж, фотограф Дмитрий Исхаков. Исполнительница вела себя любезно с экс-супругом, позировала перед камерами в его объятиях.

Помимо Дмитрия Исхакова, на празднике присутствовали известные друзья певицы — Дима Билан, Владимир Пресняков, продюсер Игорь Крутой и другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

23:53
Какие мероприятия для детей пройдут в рамках последней недели «Лета в Москве»
23:34
Не всем йога одинаково полезна: при каких болях от занятий лучше отказаться
23:14
Чистая и защищенная кожа: как избежать обострение акне в осенний период
23:00
Хотел «раздербанить»: как военный блогер Алехин зарабатывал на лекарствах для бойцов в зоне СВО
22:50
«Джокер отдыхает»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым образом
22:50
Секретной методики не существует: профайлер про способы распознавания лжи

Сейчас читают

Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025