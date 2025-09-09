+«Баснословные гонорары»: раскрыта личность самого богатого артиста в России

Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину самой высокооплачиваемой певицей в РФ

Артисты получают многомиллионные гонорары за частные выступления, которые проходят на закрытых мероприятиях и корпоративах. Такие концерты обходятся организаторам в миллионы рублей. Об этом продюсер Павел Рудченко рассказал «Абзацу».

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы в два-три раза», — сказал он.

Самой высокооплачиваемой певицей на сегодняшний день Рудченко назвал Полину Гагарину. В качестве аргумента он вспомнил ее мероприятие на Сахалине, гонорар за которое, по его данным, составил 23 миллиона рублей.

В России проведение частных концертов и корпоративов становится все более востребованным способом для артистов заработать, учитывая высокие гонорары и эксклюзивный формат. Это важный сегмент музыкального рынка, который продолжит расти.

В марте Полина Гагарина отпраздновала свой день рождения в одном из ресторанов Москвы. В числе приглашенных был и ее бывший муж, фотограф Дмитрий Исхаков. Исполнительница вела себя любезно с экс-супругом, позировала перед камерами в его объятиях.

Помимо Дмитрия Исхакова, на празднике присутствовали известные друзья певицы — Дима Билан, Владимир Пресняков, продюсер Игорь Крутой и другие.

