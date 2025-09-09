«Джокер отдыхает»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым образом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Изменения были временным экспериментом, но успели сразить всех наповал.

Прохор Шаляпин удивил кардинальным перевоплощением: «Джокер отдыхает»

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Прохор Шаляпин удивил поклонников новым образом

Шоумен Прохор Шаляпин удивил поклонников кардинальным изменением внешнего вида для творческой фотосессии, которая прошла недавно в Москве. Артист примерил два монохромных образа — кожаный костюм с перчатками и шубу на голый торс. Кроме того, он сменил прическу, появившись как с гладкой укладкой, так и с кудрями.

Изменения были временным экспериментом, однако вызвали настоящий фурор среди фанатов певца. Многие отмечали, что по эффектности его преобразование трудно превзойти, и сравнивали с образом Джокера из одноименного фильма, хотя Шаляпин сам отметил, что «Джокер отдыхает».

41-летний артист ранее заявлял, что не намерен отказываться от пластических вмешательств, которые помогают ему создавать эффектный образ. Он пояснил, что его профессия требует внимательного отношения к внешности, а регулярные процедуры омоложения являются важной частью сценического амплуа. В июне артист сделал себе операцию по коррекции глаз, известную как «лисьи глазки», чтобы выглядеть моложе и привлекательнее. В планах Шаляпина на осень — очередное посещение пластического хирурга.

