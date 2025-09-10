«Международный терроризм»: премьер-министр Катара об ударах Израиля по Дохе

Страна подготовит команду юристов для правового ответа на действия Тель-Авива.
Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas
Премьер-министр Катара назвал удары Израиля по Дохе актом терроризма
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции назвал удары Израиля по Дохе актом международного терроризма.
«Удары Израиля по Катару являются международным терроризмом и попыткой дестабилизировать регион», — отметил политик.
Премьер-министр подчеркнул, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху своими действиями ведет регион к ситуации, которую исправить в будущем будет невозможно.
К тому же, по словам Аль Тани, атака Израиля по Дохе является грубым нарушением не только международного права, но и моральных норм.
Кроме того, премьер-министр сообщил о том, что Катар подготовит команду юристов. Они должны будут разработать правовой ответ на действия Израиля.
«Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля», — заявил Аль Тани.
Премьер-министр также отметил, что удар Израиля по Дохе нанес ущерб переговорному процессу по Газе, который продолжался по просьбе США.
Об атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Катара стало известно 9 сентября. Целью ударов стали высокопоставленные чиновники ХАМАС. Уточнялось, что израильские власти проинформировали США и Катар о проведении операции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын главы ХАМАС погиб в результате ударов Израиля по Дохе.
