«Международный терроризм»: премьер-министр Катара об ударах Израиля по Дохе

Премьер-министр Катара назвал удары Израиля по Дохе актом терроризма

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции назвал удары Израиля по Дохе актом международного терроризма.

«Удары Израиля по Катару являются международным терроризмом и попыткой дестабилизировать регион», — отметил политик.

Премьер-министр подчеркнул, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху своими действиями ведет регион к ситуации, которую исправить в будущем будет невозможно.

К тому же, по словам Аль Тани, атака Израиля по Дохе является грубым нарушением не только международного права, но и моральных норм.

Кроме того, премьер-министр сообщил о том, что Катар подготовит команду юристов. Они должны будут разработать правовой ответ на действия Израиля.

«Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля», — заявил Аль Тани.

Премьер-министр также отметил, что удар Израиля по Дохе нанес ущерб переговорному процессу по Газе, который продолжался по просьбе США.

Об атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Катара стало известно 9 сентября. Целью ударов стали высокопоставленные чиновники ХАМАС. Уточнялось, что израильские власти проинформировали США и Катар о проведении операции.

