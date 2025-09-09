Сын главы ХАМАС погиб в результате ударов Израиля по Дохе

Сын руководителя ХАМАС Халиля аль-Хайи — Хаммам — и его офис-менеджер Джихад Лавад погибли при ударах Израиля в Дохе. Об этом заявил член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди в беседе с Al Jazeera.

Лидеры группировки выжили в ходе атаки. До этого издание сообщало со ссылкой на источник в ХАМАС о том, что погибли руководители группировки. Речь идет о Халиле аль-Хайю и главе политбюро Халеде Машаля.

По словам Аль-Хинди, атака была совершена во время переговоров. Обсуждался вопрос мирного урегулирования конфликта. Член политбюро подчеркнул, что ХАМАС возлагает ответственность за произошедшее на США.

По информации Jerusalem Post, Израиль сообщил о проведенной операции Вашингтону. В беседе с Axios неназванный американский чиновник заявил, что сообщение поступило уже после того, как удар был нанесен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что идеры ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе.

