Школу в Донецке назвали именами Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина

Имена погибших героев СВО сегодня увековечили в одной из школ Донецка. Россиянин Иван Коковин и американец Майкл Глосс воевали плечом к плечу и погибли вместе, освобождая Часов Яр. О событиях, которые лягут в учебники современной истории, рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Эти записи — из пекла тех самых боев, в которых успел побывать Майкл Глосс. Тот самый, теперь уже русский американец, погибший под Часовым Яром.

2024 год, самые сложные дни на фронте под Луганском. В расположении костромских десантников появляется человек, который общается на ломаном русском.

«Человек всего просил 74-й АК. Изначально всем выдали 12-й, АК-12. Он все ходил, просил: дайте мне 74-й, я вот хочу 74-й. Вот просил, просил, ну, командир роты все-таки потом — дай ему. Перезакрепили оружие, дали ему 74-й АК», — с улыбкой вспоминает военнослужащий ВС РФ Сергей Сафроненко.

21-летний Майкл восхищался русским автоматом, русскими девушками и русской природой. Из добровольца-иностранца только что из учебки начали делать настоящего десантника.

«Тренировали уже по-своему, как заходить, как что делать, как действовать. В основном вот это все», — рассказал гвардии младший сержант Валерий Лебедев.

Попутно он учил наш язык. На котором уже мог писать, но плохо говорил.

Он постоянно ходил за сослуживцами и записывал в блокнот новые русские слова и выражения. Пытался сочинять на русском, пел песни. «Катюша» в его исполнении в таком пейзаже слышалась удивительно.

А потом была его первая боевая задача, с которой он не вернулся. Машина поехала к линии соприкосновения и подорвалась на мине. Его вытащили наружу, оказали помощь. Но, как это бывает очень часто, подрыв был только началом жестокого боя с применением беспилотников.

«В этот момент я увидел, что прямо над ними зависла „птичка“, сбросник. Я начал по ней стрелять, пытался ее сбить, но не успел. Сброс пришелся прямо посреди двух этих людей», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Котис».

Почти год об этой трагедии знали, но не сообщали в США. Уж слишком невероятной казалась эта история. А все потому, что Глосс, как выяснилось, был не таким-то уж и простым американцем. Его мать — заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиана Глосс. То есть сын женщины, которая буквально всю свою жизнь посвятила борьбе с Россией, воевал за русских. Стал бунтарем в тельняшке.

«Мы уже все передали родителям, ну действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и США, и, будем так говорить, и Российской Федерации», — отмечает генерал-полковник ВС РФ Михаил Теплинский.

На Украине его смерть вызвала взрыв эмоций. Там даже публиковали кадр с беспилотника, который поразил Глосса. Россия же оценила поступок американца по достоинству. Его семье передали орден Мужества. А теперь еще и в Донецке назвали школу именами Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина. Они вместе погибли в том бою.

На родине Глосса был опубликован некролог, в котором говорилось, что он обладал обостренным чувством справедливости. Которое пригодилось ему в России.

