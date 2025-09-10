«Ничего общего»: внук Шарля де Голля рассказал о том, уйдет ли Макрон в отставку

Внук Шарля де Голля заявил, что отставка Макрона могла бы положить конец кризису

С отставкой президента Франции Эммануэля Макрона в стране мог бы завершиться политический кризис. Об этом в интервью «Известиям» заявил внук первого президента Пятой республики Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

«Я не думаю, что он уйдет в отставку. Полагаю, он будет держаться у власти до самого конца, несмотря на то, что его поддерживают все меньше и меньше представителей элиты и простых французов. Хотя его отставка могла бы стать решением политического кризиса, который он сам и создал. Именно поэтому господин Макрон не имеет ничего общего с моим дедом. Когда в 1969 году прошел референдум и моего деда отвергли, он сразу подал в отставку (референдум по реформе Сената и регионализации. — Прим. ред.)», — отметил деятель.

По словам де Голля, его дед олицетворял саму Францию, что не помешало ему все же уйти в отставку. Внук знаменитого француза добавил, что нынешний президент «останется до конца».

К тому же Пьер де Голль отметил, что Макроном, несмотря на то, что он умный человек, движут собственные амбиции, а не интересы Франции.

О смене правительства во Франции стало известно 9 сентября. Днем ранее парламент республики выдвинул вотум недоверия кабинету Франсуа Байру. На его место был назначен бывший министр обороны Себастьян Лекорню.

Отмечается, что с осени 2024 года по настоящий момент во Франции сменились уже три премьер-министра. Причина кроется в углубляющемся политическом и экономическом кризисе в Пятой Республике.

