Залило метро и смывает машины: итальянскую Тоскану затопило из-за шторма

Это наводнение — уже третье за год в стране.

Тоскану сильно затопило из-за шторма

Масштабное наводнение в итальянской Тоскане. Метро затоплено, а движение по улицам парализовано. Транспорт не работает, машины смывает с улиц. Местные жалуются на перебои с электричеством и связью. Некоторые из них нашли укрытие на крышах домов, пока спасатели вывозят тех, кто оказался в ловушке.

Наводнение вызвал тропический шторм. И подобное в Тоскане происходит уже третий раз за год. Ранее топило в феврале и августе. Метеорологи связывают участившиеся потопы с глобальным изменением климата.

