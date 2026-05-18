Иная среда: жители Германии и Австрии захотели переехать в Россию

Дарья Орлова
По словам дипломатов, интерес к программам переселения неожиданно вырос среди разных категорий европейцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жители Австрии и Германии заинтересовались переездом в Россию

Граждане Германии и Австрии стали заметно чаще интересоваться возможностью переезда в Россию. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, его слова передало РИА Новости.

По словам дипломата, в последнее время выросло число обращений по поводу участия в Государственной программе добровольного переселения соотечественников. Причем интерес проявляют не только выходцы из бывшего СССР.

«Это очень разные люди и разные поколения. Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы», — пояснил Черкашин.

Как отметил генконсул, среди желающих переехать немало молодых семей с детьми. По его словам, многие родители хотят, чтобы их дети росли в другой культурной и моральной атмосфере.

Кроме того, часть европейцев рассматривает Россию как перспективную площадку для инвестиций и развития собственного бизнеса. По словам Черкашина, некоторые заявители связывают переезд не только с вопросами ценностей, но и с экономическими возможностями страны.

