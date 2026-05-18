Путин вынес на Совбез вопрос о запасах редкоземельных металлов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 66 0

Тема технологического суверенитета попала в повестку далеко не случайно.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы добычи и переработки редких и редкоземельных металлов. Об этом Владимир Путин заявил на оперативном совещании.

Президент сразу обозначил стратегический характер вопроса, напрямую связав его с обороноспособностью и независимостью страны.

«Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов…» — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий акцентировал, что этот ресурсный блок является чрезвычайно важным для всех профильных ведомств. Речь шла о полном цикле — от геологоразведки до выпуска готовой высокотехнологичной продукции.

Разговор проходил на фоне активизации международной кооперации в этой сфере.

Ранее, 12 мая, директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что партнерство с Китаем по добыче редкоземельных металлов в Центральной Азии имеет широкие перспективы. По его словам, это направление является взаимовыгодным и гарантирует доступ к критически важным ресурсам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце марта вице-премьер Дмитрий Патрушев подвел итоги работы Росгеологии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
«Будет достаточно извиниться»: потерпевшая пожалела экс-стилиста Лерчек
16:00
Пришел поддержать отца: сын футболиста умер после падения ворот
15:53
Утонул у берега: корабль-ресторан Януковича ушел под воду в Киевской области
15:45
Может исчезнуть? Последнее неконтактное племя Индии сдается под давлением цивилизации
15:39
«Был в состоянии аффекта»: подросток 23 раза ударил ножом школьника в Петербурге
15:35
Жозе Моуриньо возвращается на пост главного тренера мадридского «Реала»

Сейчас читают

«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Нашествие акул в Египте: из-за нападений хищников начали гибнуть туристы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео