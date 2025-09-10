Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Накануне СМИ писали о возможной госпитализации актера.

В чем причина? Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: Збруев объяснил недомогание перед спектаклем

Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил, что чувствует себя нормально после недомогания, случившегося перед спектаклем «Вишневый сад» в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».

СМИ писали 9 сентября о резком ухудшении самочувствия актера и возможной госпитализации. Однако сам Збруев в беседе с ТАСС подчеркнул, что ситуация не носит критического характера.

«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — рассказал артист, уточнив, что на сцену в этот вечер он все же не вышел.

Збруев на данный момент находится дома. В постановке «Вишневый сад» 9 сентября его роль исполнил другой актер.

Александр Збруев с 1961 года играет в труппе «Ленкома». Сейчас он задействован в постановках «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

В кино артист дебютировал в 1962 году в фильме «Мой младший брат». За десятилетия карьеры снялся более чем в 60 картинах, среди которых «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и «Батальоны просят огня».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
В Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров
10:31
Боевиков ВСУ под психотропными препаратами ликвидировали около Волчанска
10:24
Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска
10:07
Любовь на миллионы: самые громкие звездные свадьбы года — от Бородиной до Деревянко
9:54
Залило метро и смывает машины: итальянскую Тоскану затопило из-за шторма
9:50
На Украине началась подготовка к мобилизации женщин

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025