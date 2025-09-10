Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем

Накануне СМИ писали о возможной госпитализации актера.
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
ТАСС: Збруев объяснил недомогание перед спектаклем
Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил, что чувствует себя нормально после недомогания, случившегося перед спектаклем «Вишневый сад» в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».
СМИ писали 9 сентября о резком ухудшении самочувствия актера и возможной госпитализации. Однако сам Збруев в беседе с ТАСС подчеркнул, что ситуация не носит критического характера.
«Да, поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — рассказал артист, уточнив, что на сцену в этот вечер он все же не вышел.
Збруев на данный момент находится дома. В постановке «Вишневый сад» 9 сентября его роль исполнил другой актер.
Александр Збруев с 1961 года играет в труппе «Ленкома». Сейчас он задействован в постановках «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».
В кино артист дебютировал в 1962 году в фильме «Мой младший брат». За десятилетия карьеры снялся более чем в 60 картинах, среди которых «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и «Батальоны просят огня».
