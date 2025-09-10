Ранее украинский военнопленный рассказывал о практике выдачи веществ для подавления сознания.
Фото: www.globallookpress.com/UK Ministry of Defence
В ходе контратаки на харьковском направлении ВСУ бросили в бой штурмовую группу, в которой, по данным российских силовых структур, боевики находились под воздействием психотропных препаратов. В результате огневого воздействия весь личный состав группы был ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости.
«В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — говорится в публикации.
Ранее украинский военнопленный Николай Гусар сообщил о практике выдачи психотропных препаратов боевикам для подавления сознания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
