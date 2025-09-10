Военблогера Алехина судили за продажу некачественных протезов для инвалидов

Военного блогера и экс-советника губернатора Курской области Романа Алехина в 2014 году судили за продажу некачественных протезов для инвалидов. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Еще в 2000-х блогер запустил ортопедическую компанию для производства протезов, которые государство закупало для людей с ограниченными возможностями здоровья. Позже выяснилось, что произведенные новые протезы были подержанными. Алехин за небольшую стоимость выкупал их у родственников умерших инвалидов или у тех, кто нуждался в деньгах, и перепродавал их через свою компанию.

В 2014 году дело дошло до суда. Ему грозило до шести лет колонии. Однако его отпустили, назначив штраф.

В 2022 году, после начала спецоперации, он возобновил свою активную деятельность, организовав сбор средств на гуманитарную помощь для военнослужащих. Часть своих поездок на фронт блогер освещал в социальных сетях, публикуя отчеты о своей работе.

Недавно в сеть попало видео, где Алехин рассказал про мошеннические схемы. Он осуществлял их через свой благотворительный фонд.

Блогер действовал следующим образом: коммерческая компания переводила фонду 200 миллионов на помощь военнослужащим, находящимся на фронте. Далее Алехин приобретал медикаменты на 150 миллионов у фирмы, с которой у него заключен договор. А остаток денежных средств в 50 миллионов забирал себе в качестве «комиссионных».

При этом лекарства для участников СВО закупаются в недостаточных объемах, что приводит к дефициту жизненно важных медикаментов на фронте.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на котором Алехин рассказывает о планах «раздербанить» партию медикаментов на сотни миллионов рублей для бойцов СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.