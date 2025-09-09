Хотел «раздербанить»: как военный блогер Алехин зарабатывал на лекарствах для бойцов в зоне СВО
Он собирался присвоить себе 50 миллионов рублей из полученных 200.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Блогер Алехин зарабатывал на лекарствах для бойцов в зоне СВО
На утекшем в сеть видео военный блогер Роман Алехин рассказал о своих планах «раздербанить» партию медикаментов на сотни миллионов рублей, предназначенную для бойцов в зоне специальной военной операции (СВО).
План был прост: получить пожертвование в 200 миллионов, а лекарств закупить на 150. «Комиссионные» при таком раскладе составляют 50 миллионов.
На эти деньги должны были быть закуплены, в том числе, сильные обезболивающие для солдат. По словам Алехина, он нашел бы генерала, который оставил бы свою подпись на документах, зная, что медикаментов в поставке значительно меньше.
Обезболивающие препараты всегда востребованы в рядах боевых подразделений. Нужда в них ощущается остро. Алехину этот факт сыграл на руку, мол, лучше получить 1000 ампул, чем ничего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военный блогер Алехин собирался купить склады в Курске по заниженной стоимости.
