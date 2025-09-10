В Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 52 0

Меры введены из-за угрозы безопасности.

В Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В связи с ухудшением оперативной обстановки власти Белгорода и Белгородского района временно закрывают крупные торговые центры. О ситуации, возникшей после атаки дронов на город, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Утром 10 сентября вражеский беспилотник атаковал здание правительства в Белгороде, что вызвало значительное беспокойство среди местных жителей.

В пресс-службе губернатора уточнили, что в результате инцидента произошла детонация боеприпаса, в результате которой были повреждены фасад и остекление административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако падение обломков дрона привело к возгоранию частного дома, которое уже удалось локализовать.

В связи с этим власти приняли решение о приостановке работы торговых центров, чтобы минимизировать риски для граждан. Гладков подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности и призвал жителей оставаться бдительными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 944-й самоходный артполк получил наименование «гвардейский».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:16
Развитие гастрономической культуры: в Москве учредили Ассоциацию Кулинаров
12:07
История повторяется: в отношении Смолова возбуждено уголовное дело
12:07
Бритни Спирс и собачьи фекалии: поп-принцесса погрязла в бытовом хаосе
12:02
Путин поздравил Ларису Долину с 70-летием
12:00
Военблогера Алехина судили за продажу некачественных протезов для инвалидов
11:45
Будьте здоровы: в России растет число заболевших ОРВИ

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025