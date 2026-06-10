На месте пропажи семьи Усольцевых нашли медвежьи следы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 52 0

Поисковики также обнаружили вещи, которые могут принадлежать исчезнувшим.

Когда найдут семью Усольцевых — новости и подробности

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

На месте исчезновения семьи Усольцевых поисковые группы зафиксировали следы медведей. Об этом сообщили в поисковых отрядах.

Кроме того, на месте обнаружены личные вещи, и сейчас специалистам предстоит выяснить, имеют ли они отношение к пропавшим. Окончательное решение о продолжении поисковой операции будет принято только после детального анализа всех уже проведенных мероприятий и улик.

Семья пропала в конце сентября 2025 года, когда отправилась в поход к горе Буратинка. Предполагалось, что путешествие займет всего несколько дней, однако к назначенному сроку туристы не вернулись и перестали выходить на связь. Встревоженные родственники подняли тревогу, после чего была развернута масштабная операция по розыску. К сожалению, до сегодняшнего дня установить местонахождение супругов и их маленькой дочери не удалось.

Поисковики подчеркивают, что появление в районе хищников усложняет картину происшествия, однако пока преждевременно делать выводы о причинах трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярском крае на месте возобновления поисков семьи Усольцевых установили блокпост, чтобы обеспечить беспрепятственную работу следователей и исключить появление посторонних лиц в зоне обследования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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