Власти подтвердили критические повреждения панорамы «Оборона Севастополя»

В Севастополе подтвердили, что полотно панорамы практически уничтожено

Власти Севастополя подтвердили, что полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожено. Знаменитый музейный объект, считающийся одним из символов города, серьезно пострадал после пожара, возникшего из-за удара вражеского беспилотника.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что атака произошла ночью, в 02:48. По его словам, вражеский БПЛА ударил по главному зданию музея-панорамы на Историческом бульваре. Снаряд пробил кровлю, после чего началось возгорание.

Как уточнил Смородкин, пожар продолжают тушить подразделения МЧС России и профильные службы города. На месте работают более двух десятков пожарных расчетов и экстренные службы. Возгоранию присвоили четвертый, самый высокий ранг сложности.

Директора музея пояснил, что пострадал один из главных музейных объектов — панорама выдающегося баталиста Франца Алексеевича Рубо «Оборона Севастополя». Смородкин напомнил, что это полотно уже было уничтожено фашистскими захватчиками в 1942 году, но позже его восстановили.

Точные масштабы ущерба пока установить невозможно. Эксперты смогут попасть внутрь здания только после того, как пожарные полностью ликвидируют возгорание.

Инцидент произошел утром 10 июня во время отражения очередной атаки ВСУ на Севастополь.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» считается одним из ключевых историко-мемориальных объектов Города-героя. Вместе с диорамой «Штурм Сапун-горы» и Малаховым курганом панорама составляет основу исторического наследия Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев ранее называл ее историю летописью вечного возрождения.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала варварским актом атаку ВСУ на панораму «Оборона Севастополя».

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