Поцелуи — табу, тиктоки — можно: Ваня Дмитриенко поставил условие Анне Пересильд

|
Элина Битюцкая
Певец объяснил, чего именно не потерпит от своей девушки.

Ваня Дмитриенко против того, чтобы Пересильд с кем-то целовалась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Певец Ваня Дмитриенко не приемлет поцелуев своей девушки с другими

Певец Ваня Дмитриенко снял трендовое видео «Насколько сильно я разозлюсь, если моя девушка сделает это с другим парнем».

Имя возлюбленной он, конечно, не назвал, но поклонники без труда догадались: речь о 16-летней дочери популярной актрисы Юлии Пересильд Анне.

По правилам тренда нужно ранжировать поступки от «плевать» до «катастрофа». Так вот, носить вещи друг друга у Вани попало лишь на пятое место, секретное рукопожатие он поставил на восьмое, а ужин с семьями занял четвертое. Ежедневная переписка оказалась куда опаснее:

«Она отворачивается от меня в кровати и пишет „доброе утро“ другому? Вот это уже проблема!» — возмутился артист, поставив пункт на третью строчку.

Самыми «красными линиями» стали кровать и поцелуи. Тут Дмитриенко оказался категоричен: это первое и второе места, и никаких компромиссов. А вот снимать тиктоки с другими парнями — пожалуйста, на это он смотрит сквозь пальцы.

Анна Пересильд не удержалась и отметилась в комментариях:

«Иван, ну это топовый контент, а главное полезный».

На что певец вежливо ответил:

«Рад, что вы называете его полезным».

Впрочем, поклонники давно уверены: эти милые «официально-неофициальные» диалоги — лишь способ молодых влюбленных подогревать интерес к паре.

Напомним, Анна Пересильд предпочитает скрывать личную жизнь после болезненного расставания, но Дмитриенко ее в этом поддерживает. Хотя, как сам он признался у Басты в шоу, поцелуи с Анной уже были. Что ж, и рейтинг ревности составлен, а границы — очерчены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля Тиммы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
13:35
13:18
13:13
12:54
12:42
Сейчас читают

Интересные материалы

