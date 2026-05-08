Стала известна личность подозреваемого в убийстве чемпиона России Исаева

Подозреваемым в убийстве спортсмена Исаева стал бизнесмен из Калуги

Стала известна личность мужчины, которого подозревают в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. По предварительным данным, им оказался 41-летний бизнесмен Евгений Р. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчина ранее привлекался по делам, связанным с мошенничеством и угрозой убийства. Он находился в розыске в 2015 году.

Причиной нападения с его стороны могла стать ревность. Предположительно, подозреваемый выстрелил в спортсмена из-за своей бывшей девушки Виктории. В последнее время она встречалась с Исаевым.

До этого стало известно, что подозреваемого задержали в Калуге, о чем сообщал 5-tv.ru. После гибели спортсмена возбудили уголовное дело.

Дмитрий Исаев погиб в ночь на 7 мая. По предварительным данным, в него выстрелили из охотничьего ружья. Информация о дате и месте похорон пока не раскрывалась.

Знакомый спортсмена по имени Роман рассказал, что Дмитрий был неконфликтным человеком. Спортсмен оставался доброжелательным, позитивным и порядочным. Собеседник также сообщил, что Исаев занимался кроссфитом и функциональным многоборьем, в 2023 году он стал чемпионом России, а также работал тренером и охранником в крупной частной компании.

