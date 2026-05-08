Стала известна личность подозреваемого в убийстве чемпиона России Исаева

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Причиной нападения со стороны мужчины могла стать ревность.

Кто подозревается в убийстве Чемпиона России Исаева

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозреваемым в убийстве спортсмена Исаева стал бизнесмен из Калуги

Стала известна личность мужчины, которого подозревают в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. По предварительным данным, им оказался 41-летний бизнесмен Евгений Р. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчина ранее привлекался по делам, связанным с мошенничеством и угрозой убийства. Он находился в розыске в 2015 году.

Причиной нападения с его стороны могла стать ревность. Предположительно, подозреваемый выстрелил в спортсмена из-за своей бывшей девушки Виктории. В последнее время она встречалась с Исаевым.

До этого стало известно, что подозреваемого задержали в Калуге, о чем сообщал 5-tv.ru. После гибели спортсмена возбудили уголовное дело.

Дмитрий Исаев погиб в ночь на 7 мая. По предварительным данным, в него выстрелили из охотничьего ружья. Информация о дате и месте похорон пока не раскрывалась.

Знакомый спортсмена по имени Роман рассказал, что Дмитрий был неконфликтным человеком. Спортсмен оставался доброжелательным, позитивным и порядочным. Собеседник также сообщил, что Исаев занимался кроссфитом и функциональным многоборьем, в 2023 году он стал чемпионом России, а также работал тренером и охранником в крупной частной компании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Хирург перепутал органы на операции: пациент умер от кровопотери
14:01
«Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
13:58
Песков: Киев проявляет свою террористическую сущность ударами по мирной инфраструктуре
13:54
Начали экономить: принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы
13:51
Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
13:48
«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном

Сейчас читают

Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США
От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»