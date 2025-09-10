Пушков указал на падение авторитета Каллас после выступления перед «призраками»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Глава дипломатической службы ЕС произносила речь в поддержку Украины в практически пустом зале.

Пушков указал на падение авторитета Каллас после выступления перед «призраками»

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пушков указал на падение авторитета Каллас после выступления в пустом зале

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал выступление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас в Европарламенте в поддержку Украины «общением с призраками». 

«Авторитет» Каллас равен пустому залу Европарламента. Когда она обращается к «дорогим членам парламента» перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению российского политика, даже сторонники главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не проявляют интереса к словам Каллас. Он уточнил, что это демонстрирует низкую поддержку Украины в Европе и вызывает чувство унижения и жалости».

Выступление Каллас состоялось 9 сентября в рамках отчета о продолжении помощи Украине. Ранее глава европейской дипломатии отметила о «колоссальном недостатке средств» в странах ЕС для финансирования Киева в 2026 году.

При этом, 35 стран заявили о готовности расширять помощь Киеву. Французский президент Эммануэль Макрон после переговоров в Париже подчеркнул, что 26 стран уже официально взяли на себя обязательства в гарантии безопасности, в том числе в размещении войск на территории Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:16
Развитие гастрономической культуры: в Москве учредили Ассоциацию Кулинаров
12:07
История повторяется: в отношении Смолова возбуждено уголовное дело
12:07
Бритни Спирс и собачьи фекалии: поп-принцесса погрязла в бытовом хаосе
12:02
Путин поздравил Ларису Долину с 70-летием
12:00
Военблогера Алехина судили за продажу некачественных протезов для инвалидов
11:45
Будьте здоровы: в России растет число заболевших ОРВИ

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025