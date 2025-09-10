Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу могут показать в России

|
Анастасия Антоненко
48 0

Мировая премьера картины состоялась 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале.

В России хотят показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Фото: Кадр из к/ф «Кремлёвский волшебник», реж. Оливье Ассаяс, 2025 г.

Фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграл роль президента России Владимира Путина, планируют показать в России, сообщает РИА Новости.

По данным источника, к премьере готовятся сразу несколько кинотеатров, анонсы уже появились на онлайн-платформах. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.

При этом, как уточняет агентство, Минкультуры России все еще не получало заявлений для выдачи прокатного удостоверения фильма.

«Кремлевский волшебник» сняли по одноименному художественному бестселлеру Джулиано да Эмполи. За экранизацию взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас. В фильме также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж. В числе исполнителей главных ролей также известный по британской экранизации «Войны и мира» 2016 года Пол Дано и звезда франшизы «Пираты Карибского моря» Джеффри Раш.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле относятся с пониманием к тому, что образ главы государства используется за рубежом.

Сам Владимир Путин заявил, что не слышал об этом фильме.

