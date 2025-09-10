Спецпроект «Время возможностей» подготовил акции ко Дню города в Москве

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 12 0

Более ста столичных предпринимателей из различных сфер представят различные программы, тренировки и мастер-классы.

Мероприятия ко Дню города в рамках «Лето в Москве»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участники спецпроекта «Время возможностей» приготовили множество мероприятий к 878-летию столицы.

До 14 сентября заявить о себе смогут более ста столичных предпринимателей из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры, спорта и гостиничного бизнеса, сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

Участники подготовили различные бесплатные программы, акции с подарками и скидками. Москвичи и гости столицы смогут попробовать силы в спортивных тренировках, танцевальных и творческих мастер-классах, посетить музыкальные вечера, удивительные арт-пространства и даже погладить робособаку.

Для юных жителей Москвы проект подготовил бесплатные творческие уроки, авторские спектакли по мотивам русских и зарубежных сказок, а также мастер-класс для детей и подростков, на котором они научатся создавать роботов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве проживает более 15% самозанятых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
Меткий стрелок и демократ: раскрыта личность нападавшего на сторонника Трампа
23:02
Спецпроект «Время возможностей» подготовил акции ко Дню города в Москве
22:44
Езду на самокатах рядом с детскими учреждениями могут запретить в РФ
22:29
«Мы должны молиться»: на сторонника Трампа совершили покушение
22:26
«Творчество в чистом виде»: Маш Милаш о съемках в кино
22:08
Сочное лицо вместо увядающего: какие процедуры помогут мужчине вернуть молодость

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»
Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025