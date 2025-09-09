Более 15% самозанятых россиян живут в Москве

Анастасия Антоненко
Такой формат работы выбрали более двух миллионов москвичей.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andrew Brookes

Число самозанятых в Москве к началу августа превысило 2,1 миллиона человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Мария Багреева. Приведенная цифра составляет более 15% всех зарегистрированных самозанятых в России.

«Все больше москвичей, решаясь на создание собственного бизнеса, выбирают формат самозанятости», — отметила Багреева.

По ее словам, самозанятость помогает не только раскрыть свой потенциал, но и способствует созданию новых рабочих мест, повышая конкурентоспособность городской экономики. Багреева подчеркнула, что с начала 2019 года общий доход столичных самозанятых составил почти 1,9 триллиона рублей.

Кроме того, Багреева отметила, что налог на профессиональный доход популярен среди граждан, работающих на себя и не привлекающих сотрудников. Его основные преимущества включают упрощенную регистрацию, автоматическую передачу данных о доходах, отсутствие необходимости в налоговой отчетности и использовании кассовой техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин поручил увеличить сроки записи к врачам через Госуслуги. Ответственным по выполнению поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен будет представить доклад о реализации идеи до 20 ноября 2026 года.

Реализация поручения позволит увеличить удобство записи к врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, особенно в крупных городах страны.

