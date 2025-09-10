Пушистый ангел: кошка спасла жизнь бойцу СВО

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 48 0

Прежде военнослужащий не дал погибнуть этому же животному на поле боя.

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кошка спасла жизнь бойцу СВО

Кошка спасла жизнь российскому бойцу в зоне спецоперации. Историю рассказал офицер запаса Олег Марзоев, координирующий сбор помощи для осетинских подразделений на фронте, пишет издание EADaily.

По его словам, боевики ВСУ в ночное время сбросили на блиндаж, где находился боец по имени Владимир, снаряд с горючей смесью. Он в этот момент спал и не заметил, как дым начал распространяться, и тогда кошка стала его будить.

«Она стала будить его, лапами била по лицу, мяукала, при том, что раньше во время его сна так никогда не поступала. Он проснулся благодаря ей, затем увидел дым и уже открытый огонь, и в последний момент успел вырваться из объятого пламенем блиндажа», — добавил офицер.

Также уточняется, что незадолго до подвига четвероногого, Владимир спас ей жизнь. Украинские боевики сбросили гранату с квадрокоптера рядом с кошкой и ранили ее. Владимир эвакуировал пушистую к себе в блиндаж и выхаживал ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Склад со стройматериалами загорелся во Владивостоке
15:04
Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями
14:56
Победителей конкурса «Родная игрушка» наградили в Москве
14:54
Соседи Харламов и Нагиев: Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью
14:53
Польша перебрасывает войска к белорусской границе
14:48
Европа ищет повод? Польские власти обвинили Россию в нарушении границы дронами

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025