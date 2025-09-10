Пушистый ангел: кошка спасла жизнь бойцу СВО

Кошка спасла жизнь бойцу СВО

Кошка спасла жизнь российскому бойцу в зоне спецоперации. Историю рассказал офицер запаса Олег Марзоев, координирующий сбор помощи для осетинских подразделений на фронте, пишет издание EADaily.

По его словам, боевики ВСУ в ночное время сбросили на блиндаж, где находился боец по имени Владимир, снаряд с горючей смесью. Он в этот момент спал и не заметил, как дым начал распространяться, и тогда кошка стала его будить.

«Она стала будить его, лапами била по лицу, мяукала, при том, что раньше во время его сна так никогда не поступала. Он проснулся благодаря ей, затем увидел дым и уже открытый огонь, и в последний момент успел вырваться из объятого пламенем блиндажа», — добавил офицер.

Также уточняется, что незадолго до подвига четвероногого, Владимир спас ей жизнь. Украинские боевики сбросили гранату с квадрокоптера рядом с кошкой и ранили ее. Владимир эвакуировал пушистую к себе в блиндаж и выхаживал ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО.

