Боевой трикотаж: театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО

Недавно в театр кошек Куклачева приехали необычные постояльцы — прямо с зоны проведения специальной военной операции (СВО). В Москву привезли трех спасенных кошек.

О них эксклюзивно Пятому каналу рассказал заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Спасли на бронетехнике

Изначально кошек спасли волонтеры НКО «Кошкин дом».

«Они приехали в очень непростом состоянии, хотя волонтеры о них хорошо заботились, и переезд животные перенесли достаточно легко. Из Донецка они почти сутки ехали на машине до Москвы», — рассказывает Дмитрий Куклачев.

Самая маленькая из постояльцев — черненькая двухмесячная Холли. Она родилась в окружении солдат под Донецком, и ее спасали прямо на бронетехнике, когда у малышки еще даже не открылись глазки. Где ее кошка-мама — неизвестно, котенка пришлось выкармливать волонтерам. По словам артиста, Холли — потенциальная артистка и вполне может войти в хвостатую труппу театра.

«Для меня важно не навязывать животным какие-то свои рамки, а дать им возможность самим раскрыться и проявить себя на сцене. Но здесь больше не задача сделать из них звезд театра, а показать общественности, что благодаря находящемуся в Донецке „Кошкиному дому“ и журналу „Питомцы“ вся эта история смогла осуществиться. И сейчас хотел бы, чтобы обычные люди взглянули на этих фронтовых котов другими глазами», — подчеркнул он.

Потому что, по словам Дмитрия Куклачева. это животные, которые увидели много лишений и пережили много боли, и, если подопечные «Кошкиного дома» смогут обрести новые жизнь и семью, то миссия театра будет выполнена.

Потеряла котят из-за стресса

Вторая новая питомица театра — молодая кошка Вижа. У нее сложная судьба, так как волонтеры спасли ее под Кураховым прямо из-под бомбежек. Вижа была беременна, но потеряла всех котят на фоне сильного стресса. Их ей заменила маленькая Холли, первое время она даже пыталась сосать молоко у новоприобретенной мамы, а та с радостью начала о ней заботиться.

Сейчас Вижа уже порывается гулять, где ей вздумается, но изначально сразу после приезда была напугана, как и другие кошки.

Оставили записку

Третья кошка — самая взрослая из всех, ей порядка пяти-шести лет. Спасли ее из Глухова — и в честь этого назвали Глушей.

«Изначально ее спасли военные. Глуша жила в опустевшем поселке, и те ее подкармливали. Но потом бойцы ушли дальше и написали на двери дома записку: „Здесь живет кошка. Кто придет после нас, пожалуйста, ее тоже кормите“. Но в Глухово пришли волонтеры и увезли Глушу в безопасное место», — говорит артист.

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Несмотря на то, что всех хвостатых привили и насколько возможно пролечили волонтеры, Глуша сейчас находится на карантине из-за проблем со здоровьем. У кошки есть несколько хронических заболеваний, одно из них респираторное — у нее вирус, который достаточно сложно лечится. Но она успешно проходит терапию и через две-три недели уже вернется к своим новым друзьям.

«Когда я выбирал животных, мне почему-то показали только двух. Но третью кошку тоже заметил, когда пересматривал видео. И я сказал: „Ребят, давайте мы не будем разлучать животных, а третьего кошачьего тоже заберем“. И, вот, привезли», — вспомнил Куклачев, поглаживая кошку.

Примерно через полтора месяца новых питомиц театра планируют выпустить на сцену, чтобы они пообщались с другими кошками и со зрителями, что поможет их адаптации. Уже сейчас они чувствуют себя намного лучше и спокойней, так как окружены любовью и вниманием, а также другими хвостатыми обитателями театра кошек.

Помощники бойцов

Также Куклачев отметил, что приезд этих кошек в театр — не способ пиара, а желание показать, что фронтовые животные тоже легко адаптируются к новому месту и новым людям, потому не нужно бояться брать таких домой.

«Ребята с линии фронта тоже следят за их судьбами, и бойцы часто дружатся с новыми хозяевами котиков, и им радостно видеть, что те хорошо живут», — с улыбкой заметил артист.

Он особо подчеркнул, что спасение кошек и собак в зоне СВО — благое дело, которое выполняется людьми с чистыми сердцами. И их порывы — под пулями, под атаками дронов спасать этих животных, лечить их и реабилитировать, а впоследствии искать им дом — это очень сложная миссия.

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