Склад со стройматериалами загорелся во Владивостоке
Есть жертвы.
Фото, видео: Известия/Евгенийй Подтергера; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Крупный пожар во Владивостоке. В столице Приморья вспыхнул склад стройматериалов. Густые клубы черного дыма заволокли окрестности. По последним данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. В здании частично обрушилась кровля.
Открытое горение ликвидировано. Обстоятельства пожара сейчас устанавливает региональная прокуратура.
По предварительным данным, объект был введен в эксплуатацию с нарушениями. Кроме того, часть гидрантов около склада оказались неисправными, что осложнило работу спасателей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?