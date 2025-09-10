Победителей конкурса «Родная игрушка» наградили в Москве

В финал прошло почти 60 оригинальных отечественных разработок для детей.

Почти 30 тысяч заявок со всей страны и 59 разработок в финале. В Москве на территории Национального центра «Россия» наградили победителей конкурса «Родная игрушка». Конструктор «Чебурашка», самоходная печка Емели, плюшевые мишки, которые могут помочь детям в выборе профессии — лишь немногие из оригинальных отечественных разработок.

Среди них — стратегическая настольная игра. За 90 минут, а именно столько длится одна партия, подростки могут узнать, как зарождалась российская государственность.

«Наша задача была побудить детей через такие небольшие выноски исторические самим обучаться истории. То есть порождать у них желание и стремление обучаться», — рассказал разработчик игры Дмитрий Егоров.

Еще один уникальный проект — мультсериал «Ангелы ледяной трассы». Он посвящен защитникам Ленинграда. По словам авторов, это первый в мире анимационный сериал про Великую Отечественную войну.

Победителей выбирали в несколько этапов. Каждую разработку оценивали десятки экспертов: педагоги, психологи, технологи и даже гости фестиваля. А первые образцы игрушек уже вскоре появятся на прилавках магазинов и в детских садах по всей стране.

