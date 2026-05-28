Восьмилетний чемпион мира сыграл с шахматистом Сергеем Карякиным

В список талантливых людей наверняка попал и юный чемпион мира по шахматам из Оренбургской области. Он стал известен на всю страну после своего успеха в Сербии. Но никак не мог исполнить главную мечту — сразиться с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Мы помогли. Чем все закончилось — расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Восьмилетнего мальчишку из оренбургского села в Совете Федерации встречают сенаторы и приветствуют послы стран. Жмут руку чемпионы мира и победители Олимпиад.

А затем у Пети Макеева — игра с самим Сергеем Карякиным, мировым чемпионом, рекордсменом Книги рекордов Гиннесса и некогда самым юным гроссмейстером планеты. В три года начал играть.

«Мы приехали на турнир. А Петя попросился просто во время перерыва сыграть товарищескую игру с какой-то девочкой. К нему еще не подходили три года ребенку, он в ничью сыграл. Он и второй в ничью сыграл, у кого-то выиграл», — рассказал отец Иван Макеев.

В четыре года он выиграл первые соревнования, вызвав переполох среди российских школьников. А в прошлом месяце в Сербии вундеркинд стал еще и чемпионом мира.

«Ну, у меня старшие братья играют в шахматы, папа, дедушка», — поделился чемпион мира среди школьников Петр Макеев.

Итак, дебютная партия разыграна. Гроссмейстер Сергей Карякин — мастер по блицу, в свое время опередивший нынешнего чемпиона мира Магнуса Карлсена, а Петя — сторонник классической игры, поэтому думает дольше. Ну и соперник-то у него самый выдающийся.

— Петя отдает мне свои фигуры, и я ему говорю: спасибо, Петя.

Первая партия проиграна, пошла вторая. И тут Сергей Карякин отлучается по государственным делам. Это шанс!

Но во время игры Петя меняет замысел и сводит партию практически к патовой ситуации.

— Петя, ну что, позиция сложная, может, ничья? Согласен?

— Да.

— Все, ничья.

— А так какой ход у тебя был?

— Конь Е5, конь Н2.

«Я получал удовольствие от самого процесса. И хочется, чтобы у Пети было так же, чтобы его невозможно было оторвать от шахматной доски и чтобы желание заниматься побеждать было у него на первом месте», — признался гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Петя мечтает стать гроссмейстером и чемпионом планеты. И, по словам титулованного тренера Георгия Кастаньеды, с которым до поездки в столицу парнишка занимался целый год, но лишь онлайн, у Петра Макеева все для этого есть.

«Чемпионом мира нужно родиться. А высоких результатов можно добиться в сочетании многих факторов, где есть талант, трудолюбие, где есть поддержка», — отметил старший тренер ФИДЕ Георгий Кастаньеда.

Города, страны, соревнования и тренировки — бешеный ритм. Но теперь это его жизнь, которую он выбрал сам, причем без давления родителей. Таков уж путь Петра Макеева — маленького мальчика и, даст Бог, большого чемпиона.

