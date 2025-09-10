Светлана Ходченкова станцевала в мини-юбке на пилоне

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 43 0

Фото с любимых занятий актриса публикует регулярно.

Светлана Ходченкова станцевала в мини-юбке на пилоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Светлана Ходченкова показала красноречивое фото своего излюбленного хобби — Pole dance (танцев на шесте). На кадре 42-летняя знаменитость позировала у пилона, продемонстрировав свои длинные ноги.

Звезда «Благословите женщину» и «Любовь в большом городе» танцевала, распустив волосы и облачившись в серую толстовку с капюшоном, дерзкую зеленую мини-юбку и белые стрипы.

Фото: Instagram*/svetlana_khodchenkova

Хоть актриса и не ведет активно социальные сети, однако фото с любимых занятий выкладывает регулярно.

Поклонники порадовались за Светлану, отметив, что она нашла хобби, которое приносит ей удовольствие и радость. Один из подписчиков оценил и модные белые стрипы актрисы.

«Вот это черевички!» — прокомментировал фанат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в ноябре выйдет сказка «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в главной роли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Склад со стройматериалами загорелся во Владивостоке
15:04
Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями
14:56
Победителей конкурса «Родная игрушка» наградили в Москве
14:54
Соседи Харламов и Нагиев: Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью
14:53
Польша перебрасывает войска к белорусской границе
14:48
Европа ищет повод? Польские власти обвинили Россию в нарушении границы дронами

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025