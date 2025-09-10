Компания Соса-Соla подала в суд на производство аналога в Южной Осетии

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 19 0

Иск направлен в отношении производства «Кока-кола Компания».

Американская компания Соса-Соla подала в суд на русское аналоговое производство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американская компания The Coca-Cola Company подала судебный иск в отношении производства в Южной Осетии по изготовлению безалкогольных напитков «Кока-кола Компания». Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на судебные материалы.

Суд зарегистрировал иск от 8 сентября 2025 года, однако к рассмотрению пока не принял.

Американское производство по изготовлению безалкогольных напитков The Coca Cola Company было создано в 1886 году в Атланте. Основатель компании — офтальмолог и фармацевт Джон Стит Пембертон. 

Компания The Coca-Cola Company с 1992 года открыла производство на территории России, а в июле 2022 года русское подразделение The Coca-Cola сменило название на «Мултон партнерс» и запустила производство аналога.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что регионы России принимают новые ограничения по продаже алкоголя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Собянин: реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена
21:14
Компания Соса-Соla подала в суд на производство аналога в Южной Осетии
20:50
«Исключительное доказательство»: конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО
20:40
В Венгрии учительница получила тюремный срок после смерти ребенка из-за вафли
20:30
Шок для всех присутствующих: в США мужчина воскрес в морге на глазах у семьи
20:20
На Камчатке продолжается операция по спасению детеныша косатки

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями
Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025