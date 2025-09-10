Американская компания The Coca-Cola Company подала судебный иск в отношении производства в Южной Осетии по изготовлению безалкогольных напитков «Кока-кола Компания». Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на судебные материалы.

Суд зарегистрировал иск от 8 сентября 2025 года, однако к рассмотрению пока не принял.

Американское производство по изготовлению безалкогольных напитков The Coca Cola Company было создано в 1886 году в Атланте. Основатель компании — офтальмолог и фармацевт Джон Стит Пембертон.

Компания The Coca-Cola Company с 1992 года открыла производство на территории России, а в июле 2022 года русское подразделение The Coca-Cola сменило название на «Мултон партнерс» и запустила производство аналога.

