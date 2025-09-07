Ужесточение мер: регионы России принимают новые ограничения по продаже алкоголя

Регионы России принимают новые ограничения по продаже алкоголя

Большинство регионов России усиливают контроль за продажей алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Государственного совета Чувашии и заслуженный врач республики Леонид Черкесов отметил в беседе с журналистами агентства, что цель инициативы — системное «снижение алкоголизации, сохранение здоровья населения и искоренение „псевдоресторанов“, нарушающих общественный порядок».

Федеральный закон уже запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 8:00, однако некоторые регионы идут дальше. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре розничная продажа алкоголя запрещена с 20:00 до 08:00. В Новгородской области аналогичные ограничения касаются торговых точек в многоквартирных домах, а в Иркутской области продажа алкоголя запрещена с 21:00 до 9:00.

Кроме того, 11 августа Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи, предложил повысить допустимый возраст для продажи алкоголя. В Общественной палате обсуждают возможность поэтапного введения новых ограничений.

