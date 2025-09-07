Ужесточение мер: регионы России принимают новые ограничения по продаже алкоголя

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

В Ханты-Мансийском автономном округе, например, приобрести спиртные напитки можно только до 20:00.

Ужесточение алкогольных мер: регионы России принимают новые ограничения

Фото: © РИА Новости/Евгений Ларин

Регионы России принимают новые ограничения по продаже алкоголя

Большинство регионов России усиливают контроль за продажей алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Государственного совета Чувашии и заслуженный врач республики Леонид Черкесов отметил в беседе с журналистами агентства, что цель инициативы — системное «снижение алкоголизации, сохранение здоровья населения и искоренение „псевдоресторанов“, нарушающих общественный порядок».

Федеральный закон уже запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 8:00, однако некоторые регионы идут дальше. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре розничная продажа алкоголя запрещена с 20:00 до 08:00. В Новгородской области аналогичные ограничения касаются торговых точек в многоквартирных домах, а в Иркутской области продажа алкоголя запрещена с 21:00 до 9:00.

Кроме того, 11 августа Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи, предложил повысить допустимый возраст для продажи алкоголя. В Общественной палате обсуждают возможность поэтапного введения новых ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о регулярных занятиях Путина спортом.

