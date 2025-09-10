«Нетрезвая баба»: Александр Серов высмеял Анастасию Волочкову

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Балерина неожиданно для многих вышла на футбольное поле в составе мужской команды.

+«Нетрезвая баба»: Александр Серов высмеял Анастасию Волочкову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Александр Серов раскритиковал дебют балерины Волочковой на футбольном поле

Народный артист России Александр Серов резко высказался о выходе заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой на футбольное поле в рамках матча Медийной лиги, передает издание «Абзац».

«Нетрезвая баба на футбольном поле — это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!» — заявил Серов.

В минувшие выходные Волочкова неожиданно для многих вышла на поле в составе мужской команды, выбрав для себя футболку с номером десять, как у известного футболиста Лионеля Месси. Однако показать класс балерине не удалось: из-за боли в суставах ей пришлось уйти на замену.

Сама артистка осталась довольна опытом. После матча она бегала по полю, обнимала партнеров, фотографировалась и, конечно, села на шпагат.

Слова Серова балерина пока никак не прокомментировала.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Экс-губернатор Курской области Смирнов пошел на соглашение со следствием
17:46
Главы Олимпийских комитетов России и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве
17:36
Чернышенко: филиал МГИМО в Казахстане принял в 2025 году 100 первых студентов
17:08
«Нетрезвая баба»: Александр Серов высмеял Анастасию Волочкову
17:05
Подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб
16:58
Зампред правительства РФ Чернышенко и премьер-министр Казахстана Бектенов отметили рост турпотока между странами

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025