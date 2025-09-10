+«Нетрезвая баба»: Александр Серов высмеял Анастасию Волочкову

Певец Александр Серов раскритиковал дебют балерины Волочковой на футбольном поле

Народный артист России Александр Серов резко высказался о выходе заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой на футбольное поле в рамках матча Медийной лиги, передает издание «Абзац».

«Нетрезвая баба на футбольном поле — это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!» — заявил Серов.

В минувшие выходные Волочкова неожиданно для многих вышла на поле в составе мужской команды, выбрав для себя футболку с номером десять, как у известного футболиста Лионеля Месси. Однако показать класс балерине не удалось: из-за боли в суставах ей пришлось уйти на замену.

Сама артистка осталась довольна опытом. После матча она бегала по полю, обнимала партнеров, фотографировалась и, конечно, села на шпагат.

Слова Серова балерина пока никак не прокомментировала.

