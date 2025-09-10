«Исключительное доказательство»: конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

На кадрах видно, как ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта.

ABC: На заседании Конгресса США показали видео с атакой на НЛО у берегов Йемена

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО

В Конгрессе США было показано видео с атакой американской ракеты на неопознанный летающий объект (НЛО), зафиксированное у берегов Йемена в октябре 2024 года. Об этом сообщает телеканал ABC.

Видео демонстрирует, как ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта.

«На ранее не публиковавшемся видео, обнародованном одним из членов Конгресса, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта у побережья Йемена 30 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Съемка велась с помощью беспилотника MQ-9 Reaper, утверждает представитель.

Бывший офицер военной полиции ВВС США Джеффри Нуччетли оценил видео как «исключительное доказательство» существования НЛО. Это стало важным событием в обсуждении феномена неопознанных воздушных явлений. Видео приковало внимание как законодателей, так и общественности. Видео снято в зоне побережья Йемена, что добавляет стратегическое значение этому инциденту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Собянин: реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена
21:14
Компания Соса-Соla подала в суд на производство аналога в Южной Осетии
20:50
«Исключительное доказательство»: конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО
20:40
В Венгрии учительница получила тюремный срок после смерти ребенка из-за вафли
20:30
Шок для всех присутствующих: в США мужчина воскрес в морге на глазах у семьи
20:20
На Камчатке продолжается операция по спасению детеныша косатки

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями
Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025