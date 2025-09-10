Конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО

В Конгрессе США было показано видео с атакой американской ракеты на неопознанный летающий объект (НЛО), зафиксированное у берегов Йемена в октябре 2024 года. Об этом сообщает телеканал ABC.

Видео демонстрирует, как ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта.

«На ранее не публиковавшемся видео, обнародованном одним из членов Конгресса, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта у побережья Йемена 30 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Съемка велась с помощью беспилотника MQ-9 Reaper, утверждает представитель.

Бывший офицер военной полиции ВВС США Джеффри Нуччетли оценил видео как «исключительное доказательство» существования НЛО. Это стало важным событием в обсуждении феномена неопознанных воздушных явлений. Видео приковало внимание как законодателей, так и общественности. Видео снято в зоне побережья Йемена, что добавляет стратегическое значение этому инциденту.

