Медицинский терроризм: какие опасности ждут врачей на вызовах

В России могут ввести штраф за злоупотребление услугами скорой

Петербургские депутаты обратили внимание на проблему, которая в большинстве случаев просто парализует работу станций скорой помощи в разных городах. Это можно назвать настоящим потребительским терроризмом, когда пациенты по несколько раз вызывают на дом бригаду только чтобы поговорить. Иногда не с кем выпить, иногда учат врачей, как правильно лечить, при худшем развитии событий даже нападают и избивают.

Медики признают, в отношениях с пациентом они полностью бесправны. Как можно поменять ситуацию, выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Поножовщина в иркутской больнице. Драка с бросками через бедро и электрошокерами на крыльце ставропольской травматологии, а в Петербурге фельдшера скорой невменяемый пациент вышвырнул из машины на полном ходу.

Спасая чужие жизни, они раз за разом рискуют своими. Фельдшер станции скорой помощи вспоминает «особенный» выезд. Две девушки выпивали, одной стало плохо. На адрес приехали быстро.

«Она ложится, я накладываю электроды, а у второй что-то щелкнуло, она на меня бросилась, так скажем. Она со спины начинает меня бить: «Уберите от нее руки, вы что, ее убить хотите, вы что делаете?» — рассказала старший фельдшер Евгения Левашева.

Многие врачи возят с собой те самые шокеры и газовые баллончики. В отношениях пациент — врач чаще у первых больше прав, а у вторых больше обязанностей. Как защитить медиков, обсуждают не первый год. Очередное предложение депутатов — ответственность за «злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медиков».

«Сейчас речь идет все-таки об административной, когда лицо, если будет зафиксировано, а, как правило, у нас фельдшеры, которые на сегодняшний день выезжают, они у них есть, они оборудованы маленькими видеокамерами, и это можно все после этого просмотреть и проследить, как развивались события, то я в данном случае скорее отношусь положительно», — отмечает медицинский юрист Ирина Гриценко.

На фельдшера Ольгу набросились, когда ее бригада отказалась ставить клизму пациенту. Во-первых, у врачей ее вообще нет в укладке, во-вторых, врачи скорой этим не занимаются. В-третьих, в этом не было необходимости. Но родственники больного настаивали!

«Это вызвало бурю эмоций отрицательных, агрессии, и на нас было нападение. Они дословно, процитирую, нам сказали: «Мы вас вызвали, чтобы вы клизму сделали, а не свои диагнозы выставляли», — рассказывает фельдшер Ольга Мирзаева.

Медики обеими руками за введение штрафов. Нападают регулярно. 159 случаев только за прошлый год. Просят оформить липовый больничный после обильных возлияний, считают, что, если вызвали врача, могут качать свои права и указывать, как надо работать, требуют скорее спасать при температуре 36,8. И бригада мчит на вызов.

«Скорой злоупотребляет практически 90 процентов населения. К этому их приучила та система, по которой мы сейчас работаем. Это страховая система. Страховщикам нужно не качество вызовов, на которое мы ездим, а количество вызовов, чтобы они могли заработать на скорой помощи денег», — отмечает председатель независимого профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков.

Бригада выезжает за эти ворота — это уже счет минимум в 3500 рублей, который отправляется в страховую, добавим сюда стоимость оплаты работы бригады, фельдшера, водителя, стоимость расходных материалов вроде ленты для ЭКГ, медикаментов и прочего-прочего-прочего. Но самый ценный ресурс, который тратит бригада, — это, конечно же, их время.

А в это время помощи ждут те, кому она реально и срочно необходима. Что считать злоупотреблением, каким может быть штраф — это еще предстоит обсуждать. С одной стороны, врачам и скорой, и поликлиник дополнительные права и защита не помешают. С другой стороны, теоретический штраф не должен останавливать пациента от звонка в неотложку.

