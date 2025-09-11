Лариса Долина два месяца жила с Александром Буйновым и его женой в одном доме

Народные артисты РФ Лариса Долина и Александр Буйнов — давние друзья. Пройдено много испытаний, в том числе даже совместный быт! В ходе общения с журналистами на творческом вечере «В кругу друзей» в Кремле, посвященном 70-летию Долиной, ее товарищ подтвердил слухи, что когда-то они жили в одном доме. И с ними жена Буйнова Алена. И все трое прекрасно ладили в течение пары месяцев.

«История была. Она позвонила и спросила: „Сашка, у меня сейчас такое положение, можешь принять?“ Ну, слова были простые, по-русски сказанные — „принять“, „погостить“ и „мне нужно поговорить“. И вот она приехала, мы поговорили, и я не помню, сколько она была, месяц или два, ну, какое-то время», — поделился певец.

Как отметил Александр Николаевич, уже много лет он обитает в просторном доме за городом, в котором несложно принять гостя на любой срок — всем хватит места. Так что приютить подругу, вынужденную по личным обстоятельствам просить об этом, совсем не сложно. Никаких подвигов.

«Просто было легкое общение, и никакого не было перегруза. Знаете, когда приехал человек погостить, и думаешь: „Когда уже, давай, пора и честь знать“. А здесь было ощущение у меня, что мы живем как будто всю жизнь… Мы музыканты в конце концов, и вот у меня рояль. Не каждый день (устраивали концерты), но, во всяком случае, было о чем поговорить. Но за жизнь она больше общалась с моей Аленой, а по музыке со мной», — рассказал Буйнов.

Артист подчеркнул, что от своего публичного образа Лариса Долина отличается, причем значительно. Ее принято считать железной леди, женщиной со сложным характером, строгой и безжалостной, особенно к своим ученикам — Лариса Александровна лично воспитывает молодых вокалистов. Но это лишь одна сторона звездной личности. По словам близкого друга, в обычной жизни она не холодная и не злая.

«Она клевая. Она требовательна к себе со страшной силой и ко всем, что касается профессии. А в быту — человек, который любит просто поржать. Причем ее смех может перекрыть всю компанию, которая находится у нас в гостях. Я всегда слышу, что приехала Лариса. Она живая!» — поделился исполнитель.

А если говорить об учительской строгости, этот образ Ларисе Александровне, по мнению Буйнова, тоже очень идет. Не каждому дано быть хорошим преподавателем, убежден артист, но его подруге — определенно. И живет, и творит она в этой ипостаси очень органично и успешно.

