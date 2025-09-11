В России изменились правила автобусных перевозок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Теперь эта деятельность отнесена к высшей группе тяжести потенциальных негативных последствий.

В России изменили правила автобусных перевозок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство России обновило правила государственного надзора в сфере автомобильного транспорта. Изменения затронули деятельность компаний, которые занимаются лицензируемыми автобусными перевозками пассажиров. Теперь она отнесена к высшей группе тяжести потенциальных негативных последствий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно новой редакции документа, перевозки пассажиров перемещены из группы тяжести «Б» в группу «А». Это означает, что они приравнены по уровню надзора к перевозке опасных грузов, к которой относится и «деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию».

Как уточняется, контролирующие органы делят объекты на четыре категории риска: высокий, значительный, средний и низкий. Для перевозок, отнесенных к высокой категории, теперь обязательна одна плановая выездная проверка раз в два года или ежегодный профилактический визит. Контроль может проходить в форме закупки, рейдового осмотра, документарной или выездной проверки.

В то же время для перевозчиков со средним или значительным риском предусмотрены только профилактические визиты, а для низкой категории плановые проверки вовсе не проводятся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией о НЛО
9:59
В Москве вынесли приговор мошенникам, выводившим деньги со счетов умерших абонентов
9:52
Белый дом оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка
9:38
Плохой ремень ГРМ убивает ваш мотор: какой прослужит дольше и не испортит авто
9:31
«Около 60 пар штанов»: Стас Михалов рассказал про свой гардероб
9:24
Вместо улыбки — свищ и рецессия десны: кому противопоказана имплантация зубов

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025