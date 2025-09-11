Выстрел средь бела дня: на выступлении погибшего Чарли Кирка не было охраны

Мотивы убийства пока не ясны, эксперты делают акцент на радикальных настроениях в стране.

Громкое убийство на западе США. На глазах многочисленных зрителей, прямо на сцене застрелили политического активиста и известного сторонника американского президента. Версии разные. Ведь Чарли Кирк был известен критикой помощи другим странам. В частности — Украине. Но и внутри страны у убитого было немало противников.

Почему же огромный кампус университета, где проходило выступление не охраняли должным образом? И кого именно сначала задержали, а затем отпустили? Детали — в материале корреспондента «Известий» Павла Проломова.

Роковое совпадение: прямо в момент, когда сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк начал отвечать на вопрос о массовых расстрелах, прозвучал выстрел. Неизвестный попал точно в шею консервативному активисту.

В соцсетях распространяется видео, на котором подозреваемый бежит с места преступления. Американские СМИ сообщают, что нападавший был одет в черное тактическое снаряжение: шлем, маска, бронежилет.

И снова вопросы к системе безопасности. Такой нестандартный вид, казалось бы, должен был сразу привлечь внимание, но, по словам очевидцев, на мероприятии даже не было охраны.

«Если честно, ко мне приходили друзья и спрашивали, нужны ли им билеты, а я отвечал, что у меня даже не проверили билет, хотя я его все-таки получила. Нас даже не обыскали», — рассказала студентка Даниэль.

Первым задержали пожилого американца Майкла Маллисона, который оказался настолько ошарашен обвинением, что даже просил его застрелить. Старика почти сразу отпустили, задержав другого подозреваемого. Но и ему ничего не смогли предъявить.

Президент США Дональд Трамп уже пообещал найти и наказать каждого, кто причастен к убийству.

«Убийца пытался заставить его замолчать, но ему это не удалось. Вместе мы позаботимся о том, чтобы голос Чарли, его послание и его наследие продолжали жить для будущих поколений», — заявил президент США Дональд Трамп.

Политик-консерватор Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на ноябрьских выборах, был его активным сторонником. Боролся с либеральной повесткой, миграцией и запрещенным в России ЛГБТ-движением*. Выступал против вмешательства США в конфликт на Украине.

«Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины», — отмечал политический активист Чарли Кирк.

В феврале этого года Кирк и вовсе прямо дал понять, что думает о политике Зеленского

«Мы тебя не поддерживаем. В следующий раз прояви немного уважения. Ты неблагодарный капризный ребенок, который несет ответственность за один миллион погибших», — высказывался Кирк.

Мотивы убийства пока не ясны. Но взгляды Кирка резко осуждали многие демократы. Эксперты же делают акцент на радикальных настроениях в стране и нарастающем кризисе доверия. И это преступление как раз вписывается в цепочку недавних актов политического насилия в США, в числе которых и покушение на Трампа.

