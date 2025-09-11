Автоцистерна с газом взорвалась в Мексике
Более 70 человек пострадали, есть погибшие.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В столице Мексики взорвалась автоцистерна, наполненная газом.
В результате погибли четыре человека. А пострадали больше 70. Многие в тяжелом состоянии. Вертолетами их доставили в больницу.
Взрыв произошел на оживленной трассе. Причины трагедии пока неясны. Полиция ведет расследование.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане неподалеку от села Сулевкент взорвалась заправка. Причина инцидента — разгерметизация емкости газовоза, произошедшая во время перекачки газа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
49%
Нашли ошибку?