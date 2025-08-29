Появились кадры взрыва на АЗС в Дагестане

В Дагестане неподалеку от села Сулевкент взорвалась заправка. Причина инцидента — разгерметизация емкости газовоза, произошедшая во время перекачки газа. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В объективе — пламя, которое столбом поднимается в небо рядом с АЗС. Расползается черный дым, звучит хлопок, небо окрашивается в оранжевый, а обломки разлетаются в стороны. Люди в панике, все начинают разбегаться.

На месте происшествия работают экстренные службы. По данным РГВК «Дагестан», прокуратура организовала проверку. Официальной информации о пострадавших или жертвах не поступало.

