Появились кадры взрыва на АЗС в Дагестане

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Очевидцы записали последствия на видео.

В Дагестане неподалеку от села Сулевкент взорвалась заправка. Причина инцидента — разгерметизация емкости газовоза, произошедшая во время перекачки газа. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. Эксклюзивные кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В объективе — пламя, которое столбом поднимается в небо рядом с АЗС. Расползается черный дым, звучит хлопок, небо окрашивается в оранжевый, а обломки разлетаются в стороны. Люди в панике, все начинают разбегаться.

На месте происшествия работают экстренные службы. По данным РГВК «Дагестан», прокуратура организовала проверку. Официальной информации о пострадавших или жертвах не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв прогремел на заводе по производству масел и смазочных материалов Smitty's Supply в Луизиане. Жителей прилегающих районов призывают как можно скорее уезжать. Данных о жертвах пока не поступало. Местные власти всячески способствуют эвакуации.

