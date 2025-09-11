Новая жизнь Николаевского дворца: Дом музыки отметил новоселье концертом

Историческое событие для Северной столицы. В знаменитом Николаевском дворце спустя долгие годы вновь звучит классика.

С грандиозным концертом на обновленной сцене выступили звезды петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. Но перед этим специалистам предстояло провести кропотливую работу по восстановлению памятника федерального значения. Как теперь звучит Николаевский дворец — услышал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Пронзительно и нежно блестящая фантазия на темы из «Фауста» рассекает тишину полуторавековых сводов. Музыка наполняет залы Николаевского дворца. Солисты и профессорский состав Санкт-Петербургского Дома музыки пробуют сцену. Это теперь их второй дом, и этим концертом здесь отмечают новоселье.

«Главное для музыкантов в этот вечер понять, как звучит Николаевский дворец, и сегодняшнее выступление солистов Санкт-Петербургского Дома музыки — это своего рода тест-драйв, проверка акустических возможностей помещения», — объяснил корреспондент.

Поэтому для выступления выбрали самый широкий спектр инструментов. Арфа звучит трогательно, а тромбон — настойчиво и мощно. Хорошо знакомые произведения, вплетенные в симфонию этих архитектурных форм, обретают новый тембр.

«Я всегда боюсь заплакать, потому что эта музыка настолько трогает за душу, что действительно, ты испытываешь самое большое счастье, когда играешь это произведение», — отметила солистка Санкт-Петербургского Дома музыки Елизавета Ключерева.

Да и сам Николаевский дворец в распоряжении Санкт-Петербургского Дома музыки оказался в состоянии «без слез не взглянешь»: не руины, конечно, но работы много — было и еще предстоит.

«Здесь огромный фронт работ, огромный. Просто очистить вот даже вот эту парадную лестницу, это не просто очистить. В мрамор въелась пыль веков, это пористый материал, мрамор, и его нужно было реставрировать, а не почистить тряпочкой», — сообщил народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Начать решили с бального зала, сцену вернули туда, где она изначально была задумана легендарным архитектором Штакеншнейдером, и зал зазвучал.

«Я получал удовлетворение и когда тромбон звучал громко, и в то же время тончайшие пиано, скрипки, виолончели, кларнета», — отметил акустик Анатолий Лившиц.

В годы советской власти и последние несколько десятилетий кого тут только не было: и профсоюзные организации, и коммерческие фирмы, тут гуляли свадьбы, водили экскурсии. Правда, в большую часть дворца все равно было не попасть. Несколько залов, составляющие красивейшую анфиладу, до этого момента были закрыты для публики, теперь тут выставка с историческими фотографиями других знаменитых дворцов, а именно императорских резиденций в окрестностях Ялты, хорошо знакомых солистам Дома музыки. Их директор делится: дворцами управлять непросто.

«Самое главное то, что где, как не во дворцах, растить будущее, элиту музыкальной России», — считает директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.

И гости концерта вторят: именно в таких интерьерах у людей искусства формируется понимание прекрасного.

«Все время своим ученикам говорю одно и то же: посмотрите, в какой красоте вы живете»», — добавил народный артист России Николай Цискаридзе.

«Музыка имеет такое особое свойство заполнять пространство. Если это хорошие музыканты, если это очень правильно выбранный репертуар, то это все создает совершенно особую ауру», — отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

И маэстро Сергей Ролдугин сам задает тональность новому звучанию Николаевского дворца.

«Самое впечатляющее для меня это, как всегда, гений красоты, которую люди до нас создавали и теперь вроде бы как предложили нам нести эту эстафету дальше. Вот это огромная задача и для меня она самая главная», — пояснил Ролдугин.

Теперь музыка наполнит кабинеты и залы, именитые мэтры будут давать мастер-классы, юные таланты — выступать. Так начинается новая глава в истории Николаевского дворца, который и сам — произведение искусства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.