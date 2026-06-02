Украинские боевики бьют по ЗАЭС: Гросси призвал остановиться, но не назвал виновных

В реакторах ЗАЭС около 500 тонн ядерного топлива

Настоящей катастрофой для Европы могут обернуться и другие действия Киева. Речь об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС. Они продолжались всю минувшую ночь. В Росатоме сравнили риски с Чернобылем. А ведь внутри блоков ЗАЭС на порядок больше ядерного топлива. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул — попустительство со стороны МАГАТЭ позволяет ВСУ шаг за шагом приближаться к опасной черте. Подробнее в сюжете корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС. С другой стороны Днепра летит все: дроны, ракеты, мины. Ежедневно фиксируют по 50-60 ударов. Росатом и МИД России запросили экстренную консультацию с руководством МАГАТЭ.

«Молчание, отсутствие оценок, персонификация рисков — это, фактически, зеленый свет для дальнейшей эскалации», — подчеркнул Лихачев.

Накануне эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели атакованный украинским беспилотником машинный зал шестого энергоблока атомной станции. Зафиксировали пробоину в стене и выдали сухой отчет. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал прекратить атаковать ЗАЭС. Правда, адресат не киевский режим, а непонятно кто.

«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы», — указал Гросси.

Риск ядерной аварии есть. В этот раз дрон пробил стену толщиной 50 сантиметров, всего в нескольких метрах уже реакторная зона. И если ВСУ решатся на удар по ней, выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, как уверяют эксперты, точно будет. Корпус здания реактора толщиной чуть больше метра.

«Слава богу, что в этот раз удар был произведен с помощью беспилотного летательного аппарата. Если бы была ракета любая, то была бы беда. Это абсолютно точно», — заметил эксперт по атомной энергетике советник, главы Республики Крым, депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.

В реакторных установках Запорожской атомной электростанции находится около 500 тонн ядерного топлива. Еще около 2,5 тысяч тонн размещены на открытой площадке хранения отработанного топлива.

Объем радиоактивных материалов здесь значительно больше, чем был на Чернобыльской АЭС в момент катастрофы. Существует сценарий, при котором выбросы накроют Восточную Европу в сотнях километрах от эпицентра, и все население получит дозу радиации.

«Повышенное давление внутри корпуса реактора и повышенная температура, и в случае повреждения реактора, работающего на мощности, вынос радиоактивных веществ может быть сравним с Чернобылем и может долететь как до Курской области России, так и до Латвии», — отметил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Еще один сценарий — полное обесточивание АЭС. Этим украинские боевики занимаются с 2022 года, они целенаправленно бьют по ЛЭП.

Пару раз блэкаут на станции уже случался, но тогда спасали генераторы. Если они откажут в следующий раз, топливо охлаждать не смогут. Это понимают и в Польше.

«Реактор по-прежнему требует постоянного энергоснабжения, чтобы предотвратить перегрев хранящегося на площадке ядерного топлива», — отмечает польский телеканал TVP.

Если допустить перегрев топлива, оно начнет плавиться, а это уже грозит разгерметизацией корпуса и утечкой в грунтовые и поверхностные воды.

Речь может идти о загрязнении Каховского водохранилища, Днепра и Черного моря. Похожий сценарий был на Фукусиме, в результате чего произошли землетрясения и цунами, оборвались все линии электропередачи и затопились дизель-генераторы.

«Если бы произошел выбор радиации, если бы был разрушен ядерный реактор, то такой сценарий возможен, потому что там рядом водоем и охладительный пруд есть, и река, которая впадает в море. Конечно, это могло повлечь катастрофу экологического характера», — подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Каждый удар, так или иначе, влияет на работу станции. По сути, киевский режим занимается ядерным шантажом и террором, а еще запугивает сотрудников.

ВСУ бьют по городу атомщиков, по гражданскому транспорту, и по цехам на территории станции. Последний удар был накануне по гаражу, в результате него было уничтожено шесть автобусов. Всячески пытаются приблизить катастрофу, на которую так рассчитывают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.