В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании sim-боксов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 19 0

Была задержана жительница Владимирской области.

В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании sim-боксов

Фото: © РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России впервые возбуждено уголовное дело против жительницы Владимирской области за использование sim-бокса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Первое уголовное дело по ст. 274.3 („Незаконное использование sim-бокса“) возбуждено 3 сентября 2025 года в отношении жительницы Владимирской области», — говорится в сообщении.

В ФСБ напомнили, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве РФ, предусматривающее административную ответственность за предоставление в пользование радиотелефонной связи с нарушением законодательства РФ, нарушение требований к использованию терминала пропуска трафика (sim-бокса) или виртуальной телефонной станции, а также и уголовную ответственность по ст. 274.3 УК России за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика (sim-бокса) или виртуальной телефонной станции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня
11:32
ВСУ ударили по школьным автобусам в Запорожской области
11:22
Выстрел средь бела дня: на выступлении погибшего Чарли Кирка не было охраны
11:19
Все флаги в гости к нам: участников «Интервидения» встречают в России
11:18
ФСБ опубликовала кадры задержания мошенников, наживавшихся на умерших
11:04
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании sim-боксов

Сейчас читают

«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
Организатор похода на байдарках по Белому морю стал фигурантом уголовного дела
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025