ФСБ задержала пособников call-центров ВСУ в Ярославской и Свердловской областях

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

ФСБ задержала пособников call-центров ВСУ в Ярославской и Свердловской областях

Фото, видео: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС; ФСБ России; 5-tv.ru

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Была пресечена незаконная деятельность шести членов межрегиональной преступной группы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали пособников украинских call-центров в Свердловской и Ярославской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что была пресечена незаконная деятельность шести членов межрегиональной преступной группы. Они использовали информационные ресурсы, которые были предназначены для принятия на территории России мошеннических вызовов на телефоны. Входящие звонки исходили из украинских call-центров с помощью GSM-шлюзов или так называемых СИМ-боксов.

Как отмечают представители ФСБ, call-центры регулируются спецслужбами киевского режима, а украденные у мирных жителей средства используются для нужд Вооруженных сил Украины. Для осуществления такой схемы Незалежная привлекает подставные лица, помогающие переводить добытые незаконным путем деньги на банковские карты националистических формирований.

Пособники могут быть привлечены к ответственности по статьям о государственной измене, организации преступного сообщества и участия в нем. Следственное управление по Ярославской области на основании предоставленных данных ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ предотвратила теракт в отношении офицера Минобороны РФ в Крыму.

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