Кабмин РФ утвердил список стран с благоприятными условиями для туристов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Это поможет снизить финансовую нагрузку на организаторов поездок.

Кабмин утвердил список стран с благоприятными условиями для туристов-россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство России утвердило список стран с благоприятными условиями для российских туристов. В перечень вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный документ.

Для туроператоров, которые продают туры исключительно в эти страны, установлены льготы по страхованию ответственности. Теперь они должны страховать свою деятельность на сумму от 500 тысяч рублей, что соответствует требованиям внутреннего туризма. До этого для туров в другие зарубежные направления требовалась страховка от 50 миллионов рублей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на турфирмы.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что такая мера поможет легализовать часть турбизнеса, который сейчас работает в «серой» зоне, и повысить защищенность туристов за счет увеличения числа легальных и организованных туристических предложений.

В списке пока только три страны, но представители Российского союза туриндустрии ожидают расширения перечня. Включенные в список направления пользуются стабильным спросом, особенно Белоруссия и Абхазия, принимающие миллионы российских туристов ежегодно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Кабмин РФ утвердил список стран с благоприятными условиями для туристов
12:51
ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области
12:50
«Думала, он давно умер»: Волочкова ответила на критику со стороны Серова
12:31
Газификация регионов: Миллер провел рабочие встречи с главами трех регионов РФ
12:20
Перепутал: американец устроил стрельбу из-за незнакомки у своего дома
12:10
Жена Брюса Уиллиса Эмма до постановки диагноза актеру думала о разводе

Сейчас читают

Реалистичный сценарий? Каллас сделала прогноз продолжительности конфликта на Украине
«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025